Tost: "Umarım Vettel bir şekilde F1'e döner"
AlphaTauri patronu Franz Tost, daha önce birlikte çalıştığı Sebastian Vettel'in farklı bir rolle de olsa Formula 1'e dönmesini istiyor.
Sebastian Vettel 2022 sonunda Formula 1'den emekli oldu ve o zamandan beri sadece bir yarışa katıldı; Şampiyonlar Yarışı'na.
Vettel'in herhangi bir seride tam sezon yarışmakla ilgilenip ilgilenmeyeceği henüz belli değil. Hatta pistlere dönüp dönmeyeceği bile bilinmiyor.
Alman pilotun arkadaşı ve eski takım patronu Franz Tost, NTV'ye yaptığı açıklamada Alman pilotla kayak yapmaya gideceklerini söyledi.
Tost, "Birlikte kayak yapmaya gitme konusunda anlaştık."
"Mükemmel fikirler yamaçlarda mı ortaya çıkar? Kesinlikle! İşte bu yüzden gidiyoruz." dedi.
Tost ayrıca Vettel'i yeniden Formula 1'de görmek istediğini söyledi.
Tost şöyle dedi: "Sebastian Vettel'i her zaman Formula 1'de hayal edebilirsiniz."
"Formula 1'in içini dışını biliyor. O F1'in amiral gemisi ve onu bir şekilde Formula 1'de görmekten mutluluk duyarım."
Vettel, Goodwood'da 1992 Williams'ı kullanmıştı.
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