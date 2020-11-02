Tost: "Türkiye GP oldukça zor geçecek"

AlphaTauri bu yılın istikrarlı takımlarından bir tanesi konumunda yer alıyor ve şimdiye kadar sadece Macaristan'dan puansız ayrıldılar.

Buna karşılık takımın 89 puanı bulunuyor ve Ferrari'nin 14 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyorlar.

Daniil Kvyat, Imola'daki son yarışı dördüncü sırada tamamlayarak takım için 12 puan kazanmayı başardı.

Şimdi Türkiye GP yapılacak ve İstanbul'daki son yarış 2011 yılındaydı.

Takım patronu Tost, takımın İstanbul'la ilgili beklentileri hakkında şöyle dedi: "Bu yıl yeni pistlere gidiyor olmamızı seviyorum. Türkiye'de lastiklere çok fazla yükün bindiği çok zor bir pist var, bu yüzden dikkatli olmanız gerekiyor."

"Bildiğiniz gibi çok hızlı ve uzun virajlar var. Sıcaklık düşük olacağı benziyor ve yağmur yağabilir. Göreceğiz. Hafta sonu zor geçebilir."

"Ayrıca pistin şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum. Oraya 9 yıldır gitmedim. Bu hepimiz için yeni bir meydan okuma olacak."

AlphaTauri, bu yıl yeni pistlerde oldukça başarılıydı ve bunu Türkiye'de sürdürüp sürdüremeyecekleri merak konusu.

Tost bu soruya şu şekilde yanıt verdi: "Her şey duruma bağlı. Şimdi oldukça hızlı bir aracımız var. Spa ve Monza'da mükemmel bir hıza sahiptik, Pierre'in altıncı bitirdiği Nurburgring'de mükemmel bir performansımız vardı. Sonra Portimao ve Imola'da güzel hafta sonları geçirdik. Tüm bu pistler farklı özelliklere sahip . Eminim İstanbul'da da hızlı bir araca sahip olacağız. Ama önce oraya gitmemiz gerekiyor. Cuma antrenmanlarından sonra daha fazlasını söyleyebiliyor olacağım."