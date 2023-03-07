Tost: "Tsunoda'nın tüm parçaları bir araya getirmesi gerek"

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Takımın emektarı Pierre Gasly'nin ayrılması ve yerini çaylak Nyck de Vries'e bırakmasıyla AlphaTauri yeni bir döneme giriyor.

ÇayLak senesine adım atmasına rağmen Tsunoda'dan daha yaşlı olan De Vries, Formula E gibi diğer kategorilerde edindiği tecrübenin yanı sıra diğer F1 takımlarından da önemli bilgiler getirecek.

Bu durumun farkında olan Franz Tost da De Vries'in ilk andan itibaren etki yaratmasını bekliyor. Formula 2'de mücadele eden çaylak pilotların baskısı altında olan Tsunoda'nın ise genel itibariyle sadece sakin kalması bekleniyor.

Tsunoda hakkında konuşan Tost, "[Yuki] kaza yapmamalı, iyi sürüş stilini, agresif sürüş stilini ve yeteneğini kullanmalı. İnanın bana, o çok yetenekli bir sürücü -sadece her şeyi bir araya getirmesi gerekiyor.

"Artık üçüncü sezonunda ve son iki yılda çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Halen çok genç olduğunu da unutmamalıyız.

"Kış aylarında özellikle fiziksel açıdan yeni koçuyla çok iyi çalıştı, dolayısıyla her iki sürücüden de iyi bir performans bekliyorum. Yuki'den ise kaza yapmamasını!" dedi.

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri Press Conference Photo by: FIA Pool

Tsunoda'nın direksiyon başındayken duygularıyla çevrilmiş olduğunu söyleyen Tost, renkli radyo mesajlarının onun alametifarikası haline geldiğini kabul etti.

Tost, "Yuki F1'e geldiğinde çok gençti, bu nedenle bir şeyler beklediği gibi gitmediğinde duygularını net bir şekilde belli ederdi. Ona bunun iyi olmadığını söyledim. Duygularıyla çevrili olması sorun değil, ancak bu yarış sırasında konsantrasyonunuzu ve enerjinizi çalıyor."

"Radyoda bağırıp çağırmak yerine arabayı sürmeye daha fazla konsantre olmalı, bunun kimseye bir faydası yok."

"Bir şeyler ters gittiyse sonradan söyleyebilirsiniz, ancak araca bindikten sonra neler olup bittiğine konsantre olmak çok daha önemli. Umarım bunu fark eder, aksi takdirde konsantrasyonunu kaybediyor, ilerlemesini kaybediyor."

"Bu yıl elbette performans göstermesi gerekiyor, sahip olduğu tüm yetenekleri kullanarak yarışırsa, takıma iyi sonuçlar getirecektir. Ben buna inanıyorum."

Son olarak araç gelişimi konusunda takıma kimin liderlik edeceği sorusunun hala yanıt beklediğini söyleyen Tost, "Bir ya da iki numaralı sürücümüz yok. Her iki sürücüye de eşit davranılıyor.

"Teknik açıdan lider bir sürücü olup olmayacağını göreceğiz. Yuki'nin daha fazla F1 deneyimi var, Nyck'in ise genel olarak daha fazla yarış deneyimi mevcut."

"Birbirleriyle çok yakın çalışacaklarını ve ikisinin de iyi yönlerini kullanabileceğimizi düşünüyorum." dedi.