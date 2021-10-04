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Formula 1 Haberler

Tost: "Tsunoda'nın kendini eleştirmesi iyi bir şey"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri patronu Franz Tost, Yuki Tsunoda'nın kendisine karşı eleştirel davranmasını "pozitif" olarak gördüğünü söyledi.

Tost: "Tsunoda'nın kendini eleştirmesi iyi bir şey"

Yuki Tsunoda, bu yıl AlphaTauri ile Formula 1'e adım attı ve çaylak sezonunda yaptığı hatalar nedeniyle zaman zaman eleştirildi.

Japon pilot, şimdiye kadar takım arkadaşı Pierre Gasly'nin seviyesine hiç çıkamadı. Ayrıca sıralama turlarında Japon sürücüyü de hiç geçemedi.

Zaman zaman yaptığı sert kazalarla aracına zarar veren Tsunoda, gelecek yıl takım için yarışmaya devam edecek ve geçtiğimiz haftalarda, bu karara şaşırdığını çünkü yaptığı hatalardan sonra bunu beklemediğini dile getirmişti.

Bu yorumlar biraz eleştiri aldı ve hatta David Coulthard, Japon pilotun bu kafa yapısıyla Formula 1'de kalamayacağını belirtti.

Ancak AlphaTauri'nin patronu Franz Tost, Tsunoda'nın kendisine karşı eleştirel olmasının yalnızca pozitif bir şey olabileceğini belirtti.

Sport1'e konuşan Tost, "Yuki şaşırdı çünkü bu karar çok erken alındı. Ben de ona durumu açıkladım."

"Genç bir sürücüye tek bir fırsat verip, sonrasında onu dışarıya atmanın hiçbir anlamı yok. Potansiyeli var ve öğrenmeye devam ediyor. Bu yüzden onunla devam edeceğimiz açıktı."

"O, kendisine karşı çok eleştirel davranıyor ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor."

"Görüldüğü üzere Formula 1, özellikle genç sürücüler için çok zor ve karmaşık hale gelmiş durumda. Yuki aslında iyi başladı fakat sonrasında aşırıya kaçtı."

"Her sürücünün başına gelen bu kaza dönemine girdi. Bu dönemde, sınırın nerede olduğunu da gördü. Gelecekte çok iyi sonuçlar alarak bizi şaşırtacağına eminim." dedi.

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