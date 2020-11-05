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Formula 1 / Son dakika

Tost, Tsunoda'nın ilk F1 testinden etkilendi

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Tost, Tsunoda'nın ilk F1 testinden etkilendi
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, Editör

AlphaTauri patronu Franz Tost, Yuki Tsunoda'nın ilk Formula 1 testinin etkileyici olduğunu belirtti.

Red Bull ve Honda'nın genç sürücüsü Yuki Tsunoda, Çarşamba günü 2018 Toro Rosso STR13'le Imola'da piste çıktı ve gün boyunca 300'den fazla kilometre tamamladı.

Hem ıslak hem de kuru zeminde F1 aracını sürme fırsatı yakalayan genç sürücü, testin kendisi için iyi geçtiğini belirtti.

Testin ardından konuşan takım patronu Franz Tost, Tsunoda'nın performansından etkilendiklerini belirtti.

Tost, “Imola'da 352 kilometre yol kat eden Yuki Tsunoda ile çok verimli bir test yaptık."

"Sabah pist ıslaktı, bu yüzden güne yağmur lastikleriyle başlamalıydık. Buna rağmen Yuki, araçta doğru ritmi buldu ve kuru zemin lastiklerine geçtikten sonra, üzerimizde yeterince güçlü bir izlenim bırakacak kadar hızlıydı."

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, tests the AlphaTauri

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, leaves the pits in the AlphaTauri

Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, leaves the pits in the AlphaTauri

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Öğle arasından sonra yeni bir lastik setiyle çalışmaya devam ettik. Yuki, araçta rahat olduğunu gösterdi ve her geçen tur derecesini geliştirdi. Takıma, aracın davranışı hakkında değerli geri bildirimler sağladı, ki bu beklentilerimizle örtüşüyordu."

"Son lastik setind bir yarış simülasyonu yaptık ve Yuki stabil bir hıza sahipti. Bu, kontrolün onun elinde olduğunun açık bir kanıtı. Yuki ile Abu Dabi'deki genç sürücü testinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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