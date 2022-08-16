Tost, Tsunoda'nın gelişim gösterdiğini düşünüyor

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2021’de kendisi için istikrarsız geçen çaylak sezonunun ardından Tsunoda, bu sezona ilk altı yarışın üçünde puan alarak başladı. Bu altı yarış arasındaki Suudi Arabistan Grand Prix’sinde ise teknik bir sorun sebebiyle start alamadı.

AlphaTauri’nin performansı, sporun yeni kurallar döneminin başında hayal kırıklığı yarattı. Tsunoda ise sıralama turları ve yarış performansı konusunda takım arkadaşı Pierre Gasly’e oldukça yakın görünüyor.

Şu ana kadar takım arkadaşına sıralama turlarında 8’e 5’lik bir üstünlük sağlayan Gasly, puan anlamında da Tsunoda’nın 11 puanına karşılık 16 puana sahip.

RacingNews365’e konuşan ve Japon sürücünün sezonunu değerlendiren Tost, “Yuki gelişiyor. Öğrenme eğrisinin yükseldiğini söyleyebilirim.”

“Paul Ricard’daki sıralama turlarında sekizinci olarak harika bir iş yaptı. Ne yazık ki yarışta Esteban Ocon ilk turda kendisine çarptı. Bu yüzden onu pite almak zorunda kaldık, çünkü sidepod ve tabanda büyük hasar vardı.”

“Bu üzücüydü, çünkü iyi puanlar toplayabilirdi. Yedinci veya sekizinci olabilirdi. Ancak yarışlar böyledir. Sezonun ikinci yarısında neler olacağını göreceğiz.” dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Dan Mullan

Tost, günümüz Formula 1’inin gerektirdikleri göz önüne alındığında, tecrübe kazanmaları ve tüm potansiyellerini göstermeleri için sürücülere zaman tanınması gerektiğini belirtti.

Tost bu konuda, “Bu konuda üç yıl gibi bir zaman diliminden bahsediyorum. Çünkü ilk sezon, genç bir sürücü için çok hızlı geçiyor.”

“Karşılaştıkları birçok yeni şey oluyor. Bilmedikleri çok fazla pist var. Sıralama turları da onlar için yeni, çünkü pisti bilseler bile asıl soru bu değil.”

“Asıl soru, güneşin ne şekilde piste vurduğu, sıcaklıkların ne kadar değiştiği, rüzgarın ne durumda olduğu, tüm bu gibi şeyler. Bu yüzden tecrübeye ihtiyacınız oluyor.”

“İkinci senelerinde tüm bu şeyleri biraz öğrenmiş oluyorlar. Ancak ayrıntılara inmek için üçüncü yıla ihtiyaçları var ve üç yılın sonunda bir sürücünün bunları yapıp yapamayacağına dair net bir resminiz oluyor.” dedi.

Son olarak Tsunoda’nın gelecek sezon da takımda kalıp kalamayacağı konusunda konuşan Tost, bu konudaki son kararı Red Bull’un ve motor sporları danışmanı Helmut Marko’nun vereceğini bildiğini söyledi.

“Bu, sonuç olarak Red Bull’un vereceği bir karar. Elbette Yuki’nin iyi performans göstermesi gerek.”

“Bir, iki yıl geçirdikten sonra bile performans gösteremeyen sürücülerimiz oldu ve sonrasında Red Bull’dan gönderildiler.” dedi.

Red Bull’un genç sürücü havuzu, birkaç F2 sürücüsü de içeriyor. Ancak şu anda bu sürücülerin en iyi konumda olanı, şampiyonluk iddiası pek de kalmayan ve sezonu beşinci sırada götüren Jehan Daruvala.

Bu aşamada Tsunoda dışında gerçekçi bir seçenekleri olup olmadığı sorulduğunda ise Tost, “Şu an bunu söylemek zor. Formula 2’de bazı sürücüler var. Ancak gelecek sene Formula 1’de yer alabilecek kadar tecrübe ve hıza sahipler mi?”

“Şu anda bunu söylemek zor. Çünkü önümüzde hâlâ çok yarış var. Neler olacağını göreceğiz.” dedi.