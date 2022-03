Tost: "Tsunoda, formunu geliştirdi"

Haberi dinle

Tsunoda'nın antrenman ve hazırlıklara olan ilgisizliği nedeniyle Tost'un duyduğu hayal kırıklığı Drive to Survive serisinin bir bölümünde ciddi bir şekilde geçiyor.

Tsunoda, geçtiğimiz sezon Red Bull simülatörüne kolay erişim sağlamak için yaşadığı Milton Keynes'ten, AlphaTauri'nin İtalya'daki Faenza fabrikasına yakın bir yere taşındı.

Japon pilot, mühendislerle daha fazla vakit geçirmesinin yanı sıra spor programını da geliştirdi.

Tsunoda geçtiğimiz hafta Bahreyn'de, spordaki ilk yılında Uber Eats'den çok fazla sipariş verdiğini ve her sabah koşuya çıkan spor aşığı Tost'u yeterince dinlemediğini söyleyerek şaka yaptı.

Ancak Tost, Tsunoda'nın 2021'de o kadar kötü bir formda olmadığını söyledi.

Tost, "Sanırım Yuki biraz ironi yaptı!"

"Genç bir sürücü F1'e geldiğinde, sporda karşılaştığı kuvvetlere şaşırır. Frenlemeler, hızlı virajlar, boynuna karşı kuvvet uygulayan yavaş virajlar ve diğer her şey."

"Ancak Yuki geçtiğimiz yıl fitti. Eğer öyle olmasaydı Bahreyn'i dokuzuncu sırada tamamlamazdı. Elbette, diğer bütün sürücüler gibi daha fazla antrenman yapması gerektiğini anladı."

"Bu nedenle araçta olması önemli çünkü en iyi antrenman bu."

"Araca oturduğunuz ve yarışı tamamladığınızda nerede acı olduğunu hissediyorsunuz. Daha sonra, sıkıntı yaşadığınız kasları nasıl güçlendireceğinizi ve antrenmanlarınızı nasıl değiştireceğinizi antrenörünüzle ve fizyoterapistinizle konuşuyorsunuz. Yuki, Faenza'ya geldiğinde antrenörü de onunla birlikte geldi."

"İyi olana kadar sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez antrenman yaptı. Bu nedenle Yuki'nin formunun bu yıl çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak bir kez daha söylüyorum, geçtiğimiz yıl çok kötü değildi. Sadece F1'e yeni gelen biri için bu yeni bir şey."

"Burası Formula 1, araçlar çok hızlı. F1 aracındaki ilk sürüşünden ve ilk yarışlarından sonra sıkıntı yaşamayan hiçbir sürücü tanımıyorum çünkü çok fazla gereksinimleri var. Yuki de çok fazla antrenman yaptı ve formu iyi. Bu sezon onu araçta görmek için heyecanlıyım." dedi.

Franz Tost, Team Principal AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

Tost, Tsunoda'nın kendisine sabah koşularına katılıp katılmadığı sorusuna, sürücüsünün zamanında uyanmadığını söyleyerek şaka yaptı.

"Yuki sabah 5'de benimle koşuya çıkmak için kalkmıyor."

"Onunla koşmuyorum. İlk olarak, koşu onun disiplininde değil çünkü daha kısa bacakları var. Ayrıca sabah 5'de benimle koşması da önemli değil."

"Onun kendi koçu var. Her Formula 1 sürücüsü Red Bull'da, eksikliklerin nerede olduğunu bulmak için bir fitness merkezinde test yapmak zorundalar ve bunun sonuçları önemli. Bunlar, fiziksel alanda daha fazla gelişmelerinin temelini oluşturuyor çünkü her sporcu ve her sürücü farklı. Hepsi aynı değil."

"Bu yüzden herkese ayrı antrenman programı yapılması gerekiyor ve Yuki ile antrenman yapmıyorum. Sadece ona ve antrenörlere, performansı ve fiziksel gücü geliştirmek için doğru bir yol bulmalarını söyledim. Onlar da bunu yaptı."