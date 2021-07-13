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Tost: "Tsunoda'nın F1'i anlaması için 3 yıla ihtiyacı var"

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AlphaTauri takım patronu Franz Tost, çaylak pilot Yuki Tsunoda’nın F1’in karmaşık dünyasını tam anlamıyla çözmesi için “3 yıla” ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Tost: "Tsunoda'nın F1'i anlaması için 3 yıla ihtiyacı var"

Formula 1’de çıktığı ilk yarışta dokuzuncu olan Tsunoda, F1 motor sporları şefi Ross Brawn tarafından “yıllardır F1’e gelen en iyi çaylak pilot” olarak görülüyordu.

Fakat, bunun ardından Japon pilot arka arkaya hatalar yapmaya başladı ve Helmut Marko da dahil olmak üzere, birçok kişi tarafından gelen eleştiriler de arttı.

Red Bull motor sporları şefi, çaylak pilotu pek çok defa eleştirdi ve Fransa Grand Prix’sinde sıralamaların ilk bölümünde kırmızı bayrakların çıkmasına neden olduktan sonra onun “çok aceleci ve inatçı” olduğunu söyledi.

Bundan sonraki yarış olan Steiermark GP’de Tsunoda, puan barajı içinde finiş görmeyi başardı ancak bir hafta sonra Red Bull Ring’de pit girişindeki beyaz çizgiyi geçmekten iki kez 5 saniye zaman cezası aldı.

Takım patronu Tost, Tsunoda’yı eleştirenlerin ona Formula 1’e alışması için biraz zaman tanıması gerektiğine inanıyor.

Tost, “Yuki, çok iyi şekilde gelişiyor ve tamamen doğru yönde ilerliyor.”

“Çaylak bir pilotun, başlangıçtan itibaren her şeyi bilmesini bekleyemezsiniz.”

“Bu nedenle her zaman, genç bir pilotun Formula 1’in karmaşık dünyasını anlayabilmesi için 3 yıla ihtiyacı olduğunu söylüyorum çünkü F1 eskiye kıyasla çok daha karmaşık bir hale geldi.”

"Yuki'den çok memnunum. Harika bir saf hıza sahip ve her geçen gün, her seans kendisini geliştiriyor."

"Yuki'nin sezonun ikinci yarısında ve gelecekte de başarılı olacağı konusunda oldukça iyimserim." yorumlarını yaptı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak AlphaTauri takım patronunun, Tsunoda’nın seneye takımda olup olmamasına karar verme yetkisi yok. Bu, Red Bull ve Marko’ya bağlı olacak.

Yine de Tost, 21 yaşındaki pilotun takımda ikinci bir sezon geçirmesi konusunda umutlu.

“Kontratların içeriği hakkında konuşamam ama sadece önümüzdeki sene de bizimle kalmasını umut ettiğimi söyleyebilirim.”

Ayrıca Tost, Tsunoda’nın Fransa Grand Prix’si sıralama turlarında yaptığı kazanın sebebinin deneyimsizlik olduğunu belirtti.

“Yuki’nin Paul Ricard’da yaptığı kazaya bakarsanız, üçüncü antrenman seansında önden kayma problemi yaşamıştı ve biz de aracının ön kanadında değişiklik yapmıştık.”

“Viraja girdi ve aracı beklediğinden farklı bir tepki verdi, ardından kerblerin üzerine çıktı. Ayrıca o sırada, rüzgar yön değiştirmişti ve sonra da kaza yaptı.”

“Bunları, bir genç pilota öğretemezsiniz. Her sıralama seansında bu pistte ne yapması gerektiğini kendisinin öğrenmesi gerekir. Bu yüzden, deneyim çok önemli.”

“Bana inanın, genç pilotlar için Formula 1’e yeni gelmek oldukça zor. Her yarış pistinde, her yarış hafta sonunda ilk kez orada sıralama turlarına katılıyorlar.”

“Elbette, birinci, ikinci ve üçüncü antrenman seansına katıldılar nereye gitmeleri gerektiğini biliyorlar diyebilirsiniz. Ancak mesela, rüzgarın şiddeti artabilir, başka bir yönden esmeye başlamış olabilir, pist sıcak veya daha soğuk olabilir. Çok fazla şey değişiyor.”

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