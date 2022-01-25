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Formula 1 Haberler

Tost: "Tsunoda'nın F1 kariyeri kendi ellerinde"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, zorlu 2021 Formula 1 sezonunun ardından bu yıl takımdaki yerini koruyan Yuki Tsunoda'nın geleceğinin, kendi ellerinde olduğunu belirtti.

Tost: "Tsunoda'nın F1 kariyeri kendi ellerinde"
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Çaylak Tsunoda, 2021'de zaman zaman hızlı olduğunu gösterdi ancak yıl boyunca çeşitli kazalar ve hatalar yapması nedeniyle gözden düştü. Ayrıca takım arkadaşı Pierre Gasly'nin performansı da genç sürücüyü epey gölgede bıraktı.

Japon sürücü, Bahreyn'deki ilk yarışında dokuzuncu olarak dikkatleri üzerine çekti ve hatta Ross Brawn, kendisini 'son yıllarda F1'e gelen en iyi çaylak' olarak yorumladı. Ancak sonrasında işler tersine döndü.

Gasly, AlphaTauri'nin şampiyonada beşinci olabilmesi adına düzenli şekilde puan alırken, Tsunoda ilk ona yaklaşmakta dahi zorlandı.

AlphaTauri, bunun üzerine sezon ortasında Tsunoda'dan İtalya'ya taşınmasını istedi ve sonrasında günlük yaşam programı, takım tarafından belirlendi.

Yılı nispeten daha iyi bir performansla tamamlayan Tsunoda, bu yıl takımla ikinci yılını geçirecek ve artık kendisinden beklentiler daha yüksek.

Takım patronu Tost, Tsunoda'nın durumu tersine çevirebileceğine olan inancını sorgulamasa da, bu yıl sahip olduğu yeteneği sonuçlara dönüştürmesi gerektiğini ve artık spordaki kaderinin kendi ellerinde olduğunu söyledi.

Tost, "Sadece Yuki'nin gerçekten harika bir pilot olduğunu söyleyebilirim."

"Bundan ne çıkaracağı artık onun elinde çünkü yetenekli olmak hikayenin sadece bir parçası. Gerçekten çok yetenekli olan ama sadece bir yarış kazanan ya da hiçbir şey kazanamayan bazı sürücüler tanıyorum."

"Bir Formula 1 sürücüsü olarak sadece fiziksel antrenman yapmak yeterli değildir, gerçekten iyi beslenmeli ve disiplinli olmalısınız. Tüm yaşam biçiminiz de Formula 1'in talep ettiğiyle %100 uyumlu olmalıdır."

"Yani her şey artık onun elinde. Biz ona sadece tavsiyede bulunabiliriz, gerisini kendi başına yapmak zorunda. İşte gerçek bir yıldız olup olamayacağını o noktada anlayabiliriz. Sürüş açısından bunu yapabilir. Bu, ona kalmış bir şey." dedi.

Tost'a göre, AlphaTauri sürücüsünün ilk yılı, daha deneyimli Gasly'nin inanılmaz derecede güçlü sonuçları nedeniyle normalden daha kötü göründü.

"Yuki'nin sezonu, bir çaylak sezonuna harika bir örnekti. Geçmişte de durum hep böyleydi fakat bu yıl ilk kez bir çaylağı, çok deneyimli bir sürücünün yanına getirdik."

"Normalde iki çaylakla veya bir yıllık deneyime sahip bir sürücüyle yarışırdık ve böylesine bariz bir fark olmazdı."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yuki'nin yaşadıklarını açıklamak çok kolay. [Bahreyn'de] iyi bir yarış çıkardı, dokuzuncu oldu, her şey harikaydı. Fakat yakında kaza yapacağı belliydi çünkü limitte sürüyordu."

"Fakat genç sürücüler için her zaman böyledir. Onlara 'sınırdasın' deriz. Fakat Yuki'nin kafasında tam olarak ne olduğunu biliyorum. Bahreyn'den sonra 'Formula 1 o kadar da zor değilmiş ya' diye düşündü, bu genç sürücüler için tipik bir şey."

Bahreyn'deki güçlü yarıştan sonra Tsunoda, Imola sıralama turlarında kaza ve ertesi gün, kendisine değerli puanlar kaybettiren bir spin attı.

Tost, "Yaşananlardan ötürü şoke oldu, güvenini kaybetti. Hal böyle olunca hemen 'Bunu yapabilecek miyim? Formula 1 benim için çok mu hızlı? gibi sorular aklına geldi. Bu, tüm sürücüler için aynıdır fakat Yuki bu açıdan harika bir örnekti."

"Genç bir sürücünün Formula 1'i biraz anlamak için en az üç yıla ihtiyacı olduğunu söylememin sebebi buydu. Çünkü Formula 1 insanların düşündüğünden çok daha karmaşık bir spor."

"Gelecek yıl tamamen farklı bir hikaye olacak çünkü çok daha fazlasını biliyor. Doğru kararı verdiğimize oldukça eminim."

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