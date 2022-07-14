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Formula 1 Haberler

Tost: "Tsunoda'nın AlphaTauri'de kalma şansı var"

AlphaTauri patronu Franz Tost, takımın genç yeteneği Yuki Tsunoda'nın gelecek yıl da kendileri için yarışabileceğini söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Tost: "Tsunoda'nın AlphaTauri'de kalma şansı var"
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AlphaTauri, 2023 için Pierre Gasly'nin kontratını kesin olarak uzatsa da, Yuki Tsunoda'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Japon sürücü bu yıl şimdiye kadarki 11 yarışta zaman zaman iyi bir görüntü çizse de, istikrar yakalamaktan çok uzaktı.

Şu anda arkadan gelen pek çok genç yetenek var ve bundan ötürü Japon sürücünün 2023 yılında takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Fakat Franz Tost, Tsunoda'nın bir şansı olduğundan emin görünüyor.

Tost, “Yuki gelişmeye ve kazalardan kaçınmaya devam ederse, takımda kalma şansı yüksek. Her şey ona bağlı. İyiyse kalır, değilse gider. Her şey bu kadar basit."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Peter Fox

"Silverstone'da sürücülerimizin birbirleriyle temas etmesi takımı gerçekten etkiledi. Aracımıza uygun olmayan bir pistte yedinci ve sekizinci sırada gidiyorduk fakat Yuki sabrını kaybetti. Pierre'i geçmeye çalıştı, aracının arka tarafını kaybetti ve ona çarptı."

"Yarıştan hemen sonra Yuki'yi ofisime çağırdım ve bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu, daha disiplinli ve sabırlı olması gerektiğini söyledim."

"Elbette Formula 1 tarihinde takım arkadaşları arasında yaşanan ilk temas değil ve son da olmayacak. Fakat umarım bir daha yaşanmaz."

"Aslında problemli çocukları severim çünkü onlardan bir şeyler çıkarabilirsiniz. Yuki orada bir hata yaptı, bunu biliyor ve tekrarlamamaya çalışacak."

"Hâlâ gelişim aşamasında. Çok hızlı ve kendi yolunu çizecek. Sadece ona biraz daha zaman vermeliyiz." dedi.

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