Tost: "Tsunoda tam bir canavar"

Bu yıl Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ile beraber Formula 1'deki üç çaylaktan bir tanesi olan Yuki Tsunoda, testlerde etkileyici bir performans gösterdi.

Testin son gününün son saatlerinde, yumuşak lastiklere geçen ve peş peşe hızlı turlar atan Japon sürücü, performansıyla büyük beğeni topladı.

Japon sürücü, şu anda en gelecek vadeden Red Bull sürücülerinin başında geliyor ve performansı takım patronu Franz Tost'u da şaşırttı.

AlphaTauri'nin testlerdeki güçlü performansını değerlendirerek sözlerine başlayan Tost, Sky Almanya'ya şöyle dedi: "Dikkatli olmalıyız. Diğer takımların tam olarak ne kadar yakıt yüküyle çalıştığını bilmiyoruz. Şu anda bizi mutlu eden şey, aracımızın gerçekten iyi çalışıyor olması."

"Her iki sürücü de iyi durumda ve özellikle Yuki oldukça tatmin ediciydi."

"Onu pistte seyrettim ve ilk viraja doğru fren yaparken 'Tanrım, aracı bu şekilde yavaşlatacak gücü nereden buluyor?' diye düşündüm."

"Yuki zorlu biri. Çocuk tam bir canavar ve bu iyi bir şey."

Tost ayrıca, 20 yaşındaki genç pilotun, en hızlı turunu boş depo ile attığını da yalanladı.

"Araçta hâlâ yakıt vardı. En az 10 ila 15 tur daha atabilirdik."

"Ancak gerçek şu ki Mercedes ve Red Bull önde olan takımlar. Onlara bir şey olmaz ve her şey normal şekilde giderse, yarış kazanmak bizim için zor olacak.''

"Ancak zaman zaman ilk beşe girmek mümkün olabilir."

Tost, Tsunoda'nın zaman turunda DRS'yi erken açmasıyla ilgili de şöyle dedi: "Yuki hâlâ bir çaylak. DRS temelde otomatik bir mekanizma ve testlerde bunu çok erken açtı. Gelecekte böyle bir şey yapmayacak."