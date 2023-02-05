Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"

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Tost, fazla kilolu bir aracın eksiklikleri göz önüne alındığında 2022'nin Japon sürücü için kolay bir sezon olmadığını kabul ediyor, ancak 2021'deki çaylak sezonuna kıyasla performansını kontrol altında tutmayı başardı.

Tsunoda, o yıl boyunca telsizden araca ve diğer sürücülere yönelik hayal kırıklığını dile getirirken sık sık küfürler içeren patlamalarıyla ünlendi.

22 yaşındaki pilot geçen sezon öfkesini kontrol altına almayı başardı ve Tost bu yıl Tsunoda'nın gelişiminde bir adım daha atmasını bekliyor.

GPFans'a konuşan Tost, "Oldukça iyi bir gelişim gösterdi,"

"Onun için kolay bir sezon değildi çünkü her zaman aracın performansına bağlıydı."

"Ama özellikle son birkaç yarışta çok geliştiğini söylemeliyim, sıralama turlarında da oldukça güçlüydü."

Tost özellikle mizacındaki gelişmeyle ilgili olarak şunları ekledi: "Bence artık öğrendi, telsizde neredeyse hiç kötü ya da duygusal iletişim olmadı."

Tost şimdi Tsunoda'nın çok yönlü ilerlemesini sürdürmesini ve kendisini her açıdan geliştirmesini istiyor.

Tost, "Mekanik ve aerodinamik açıdan teknik anlayışını geliştirdi, yarıştaki lastik yönetimini de biraz geliştirdi."

"Formula 1'e daha fazla konsantre olması, her şeye daha iyi hazırlanması gerekiyor."

"Yuki'nin büyük bir eksiği yok değil. Hayır, oldukça iyi, o noktada ama bir sonraki seviyeye ulaşmak için tüm farklı yönlerini geliştirmesi gerekiyor."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images