Önceki / Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor Sonraki / Brundle: "Red Bull'un lansmanı çok tuhaf geçti"
Formula 1 Haberler

Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"

AlphaTauri takım müdürü Franz Tost, Yuki Tsunoda'yı bu F1 sezonunda her alanda kendini geliştirmeye çağırıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Tost: "Tsunoda, kendini daha fazla geliştirmeli"
Haberi dinle

Tost, fazla kilolu bir aracın eksiklikleri göz önüne alındığında 2022'nin Japon sürücü için kolay bir sezon olmadığını kabul ediyor, ancak 2021'deki çaylak sezonuna kıyasla performansını kontrol altında tutmayı başardı.

Tsunoda, o yıl boyunca telsizden araca ve diğer sürücülere yönelik hayal kırıklığını dile getirirken sık sık küfürler içeren patlamalarıyla ünlendi.

22 yaşındaki pilot geçen sezon öfkesini kontrol altına almayı başardı ve Tost bu yıl Tsunoda'nın gelişiminde bir adım daha atmasını bekliyor.

GPFans'a konuşan Tost, "Oldukça iyi bir gelişim gösterdi,"

"Onun için kolay bir sezon değildi çünkü her zaman aracın performansına bağlıydı."

"Ama özellikle son birkaç yarışta çok geliştiğini söylemeliyim, sıralama turlarında da oldukça güçlüydü."

Tost özellikle mizacındaki gelişmeyle ilgili olarak şunları ekledi: "Bence artık öğrendi, telsizde neredeyse hiç kötü ya da duygusal iletişim olmadı."

Tost şimdi Tsunoda'nın çok yönlü ilerlemesini sürdürmesini ve kendisini her açıdan geliştirmesini istiyor.

Tost, "Mekanik ve aerodinamik açıdan teknik anlayışını geliştirdi, yarıştaki lastik yönetimini de biraz geliştirdi." 

"Formula 1'e daha fazla konsantre olması, her şeye daha iyi hazırlanması gerekiyor."

"Yuki'nin büyük bir eksiği yok değil. Hayır, oldukça iyi, o noktada ama bir sonraki seviyeye ulaşmak için tüm farklı yönlerini geliştirmesi gerekiyor."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor

Brundle: "Red Bull'un lansmanı çok tuhaf geçti"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor

Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor

Formula 1

Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor Ricciardo, Verstappen ve Perez ilişkisini merak ediyor

Montoya: "Red Bull strateji ekibi herkesi aptal yerine koyuyor, özellikle de Ferrari'yi"

Montoya: "Red Bull strateji ekibi herkesi aptal yerine koyuyor, özellikle de Ferrari'yi"

Formula 1

Montoya: "Red Bull strateji ekibi herkesi aptal yerine koyuyor, özellikle de Ferrari'yi" Montoya: "Red Bull strateji ekibi herkesi aptal yerine koyuyor, özellikle de Ferrari'yi"

Verstappen: "Herkes Red Bull-Ford ortaklığı konusunda heyecanlanmalı"

Verstappen: "Herkes Red Bull-Ford ortaklığı konusunda heyecanlanmalı"

Formula 1

Verstappen: "Herkes Red Bull-Ford ortaklığı konusunda heyecanlanmalı" Verstappen: "Herkes Red Bull-Ford ortaklığı konusunda heyecanlanmalı"

Son Haberler

Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"

Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"

F1 Formula 1

Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor" Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

MotoGP

Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri" Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

F1 Formula 1

Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor

Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"

Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"

MotoGP

Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum" Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.