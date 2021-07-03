Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı Sonraki / Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"
Formula 1 Haberler

Tost: “Tsunoda, İtalya’ya taşınması ardından çok gelişti”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Franz Tost, Yuki Tsunoda’nın AlphaTauri farbrikasına daha yakın olmak için İtalya’ya taşındığından beri “çok iyi bir gelişim gösterdiğini” ve çaylak sezonunda şu ana kadar yaptığı hatalardan ders çıkardığını söyledi.

Tost: “Tsunoda, İtalya’ya taşınması ardından çok gelişti”

Red Bull akademisi sürücüsü Tsunoda, Bahreyn’de 9. olarak yıla etkileyici bir başlangıç yaptı ancak sıralamalarda zorlanmasının ardından 4 yarış boyunca hiç puan kazanamadı. Japon pilot, Fransa Grand Prix’sinde sıralamaların ilk bölümünde spin attı ve bu, 7 yarıştan 3’ünde sıralama seansında kaza yaptığı anlamına geliyordu.

Red Bull, Tsunoda’nın gelişimine ve odaklanmasına yardım etmek için AlphaTauri’ye daha yakın olması adına genç pilotun İngiltere’den İtalya’ya taşınmasını sağladı.

Tsunoda ise Paul Ricard’daki kazası ardından cumartesi günlerinde daha farklı bir yaklaşım sergileyeceğini söyledi ve bu, geçtiğimiz pazar günü Steiermark Grand Prix’sinde sonucunu verdi. Genç pilot sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmayı başardı ve yarışı 10. sırada tamamladı.

Japon pilot, Avusturya Grand Prix’sinde cuma günkü ilk antrenman seansında takım arkadaşı Pierre Gasly’nin 0.25 saniye önünde 5. oldu.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02
1/1

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Tsunoda’nın şimdiye kadarki gelişimi hakkında konuşan AlphaTauri takım patronu Tost, genç pilotların hızlarını bulabilmelerinin biraz zaman aldığını kabul etti.

Tost, “Yuki bir çaylak pilot, daha Formula 1’de yeni ve bana inanın, genç pilotlar için Formula 1’e adım atmak oldukça zor.”

“Her yarış pistinde, her yarış hafta sonunda ilk kez o pistte sıralama turlarına katılıyorlar. Elbette 'birinci, ikinci ve üçüncü antrenman seansına katıldılar, nereye gitmeleri gerektiğini biliyorlar' diyebilirsiniz. Ancak mesela, rüzgarın şiddeti artabilir, başka bir yönden esmeye başlamış olabilir, pist sıcak veya daha soğuk olabilir. Çok fazla şey değişiyor.” 

“Bunlar, bir genç pilota öğretemezsiniz. Her sıralama seansında bu pistte ne yapması gerektiğini kendisinin öğrenmesi gerekir. Bu yüzden, deneyim çok önemli.”

“Yuki çok iyi bir şekilde gelişiyor, bu sürecin tamamını doğru yolda ilerletiyor. Aslında yaklaşımını değiştirmedi, zaten iyi bir yaklaşımı vardı. Fakat, şimdi mühendisleriyle çok daha fazla zaman geçiriyor çünkü artık Faenza’da yaşıyor.”

“Her zaman genç bir pilotun, bu karmaşık Formula 1 dünyasını öğrenmesi için 3 yıl gerekir derim çünkü Formula 1, eskiye kıyasla çok daha karmaşık bir hale geldi.”

"Yuki'den çok memnunum. Harika bir saf hıza sahip ve her geçen gün, her seans kendisini geliştiriyor."

"Yuki'nin sezonun ikinci yarısında ve gelecekte de başarılı olacağı konusunda oldukça iyimserim."

Ayrıca Tsunoda perşembe günü yaptığı açıklamada, Red Bull sürücüsü Sergio Perez'in ona, zor anlar yaşadığında motivasyonunu yükseltmesinde yardımcı olduğunu ve ona "çok fazla tavsiye" verdiğini söyledi.

Tost, bu konuda "Geçmişten bu yana her zaman Red Bull sürücüleri, birlikte çalışırlar çünkü aynı aileden geliyorlar.”

"Fakat Perez veya Max gibi deneyimli bir sürücünün, genç sürücülere bazı tavsiyeler vermesi gerçekten çok olumlu bir şey. Bu çok yardımcı olur."

"Onlara nasıl yardım edeceklerini ve nasıl doğru şekilde tavsiye vereceklerini tam olarak biliyorlar." dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı

Önceki haber

Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı

Sonraki haber

Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"

Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

17 s
2
Formula 1

Mercedes, Honda'nın güncellemelerini veto edebilme hakkına sahip olsa da bunu yapmamış

10 s
3
Formula 1

Leclerc: "Yarış tempomuz hâlâ çok güçlü ancak tek turda gerideyiz"

11 s
4
Formula 1

Horner: "Mercedes'le mücadele yine yakın olacak"

33 dk
5
Formula 1

Honda, yeni dayanıklılık güncellemesiyle birlikte 15 beygir kazandığını yalanladı

10 s
Son Haberler
Horner: "Mercedes'le mücadele yine yakın olacak"
F1

Horner: "Mercedes'le mücadele yine yakın olacak"

33dk
Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"
F1

Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"

56dk
Tost: “Tsunoda, İtalya’ya taşınması ardından çok gelişti”
F1

Tost: “Tsunoda, İtalya’ya taşınması ardından çok gelişti”

1 s
Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı
F1

Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı

9 s
Honda, yeni dayanıklılık güncellemesiyle birlikte 15 beygir kazandığını yalanladı
F1

Honda, yeni dayanıklılık güncellemesiyle birlikte 15 beygir kazandığını yalanladı

10 s
Son Videolar
Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
14 s

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Ricciardo: "Cuma günü ardından panik olmayacağım" Avusturya GP
Formula 1

Ricciardo: "Cuma günü ardından panik olmayacağım"

Russell: “Simülatörde yapılan çalışmalar, 2022’de F1’in çok farklı olacağını gösteriyor” Avusturya GP
Formula 1

Russell: “Simülatörde yapılan çalışmalar, 2022’de F1’in çok farklı olacağını gösteriyor”

Yumuşak lastikler, Avusturya'daki ikinci yarışta güç dengelerini değiştirecek mi? Avusturya GP
Formula 1

Yumuşak lastikler, Avusturya'daki ikinci yarışta güç dengelerini değiştirecek mi?

Yuki Tsunoda Daha fazlası
Yuki Tsunoda
Tsunoda yarışa pit yolundan başlayacak Fransa GP
Formula 1

Tsunoda yarışa pit yolundan başlayacak

Tost: "Tsunoda, 'inanılmaz hızını' ortaya koymak için limitleri bulmalı"
Formula 1

Tost: "Tsunoda, 'inanılmaz hızını' ortaya koymak için limitleri bulmalı"

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun
Formula 1

Honda, Tsunoda'nın kaydettiği gelişimden memnun

Çok Okunanlar Bugün

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Mercedes, Honda'nın güncellemelerini veto edebilme hakkına sahip olsa da bunu yapmamış
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Honda'nın güncellemelerini veto edebilme hakkına sahip olsa da bunu yapmamış

Leclerc: "Yarış tempomuz hâlâ çok güçlü ancak tek turda gerideyiz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarış tempomuz hâlâ çok güçlü ancak tek turda gerideyiz"

Horner: "Mercedes'le mücadele yine yakın olacak"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes'le mücadele yine yakın olacak"

Honda, yeni dayanıklılık güncellemesiyle birlikte 15 beygir kazandığını yalanladı
Formula 1 Formula 1

Honda, yeni dayanıklılık güncellemesiyle birlikte 15 beygir kazandığını yalanladı

Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"

Aston Martin, F1 aracının yeşil rengini daha dikkat çekici bir hale getirmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, F1 aracının yeşil rengini daha dikkat çekici bir hale getirmek istiyor

Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı
Formula 1 Formula 1

Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı

Son Haberler

Horner: "Mercedes'le mücadele yine yakın olacak"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes'le mücadele yine yakın olacak"

Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Henüz diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz"

Tost: “Tsunoda, İtalya’ya taşınması ardından çok gelişti”
Formula 1 Formula 1

Tost: “Tsunoda, İtalya’ya taşınması ardından çok gelişti”

Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı
Formula 1 Formula 1

Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.