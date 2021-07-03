Tost: “Tsunoda, İtalya’ya taşınması ardından çok gelişti”

Red Bull akademisi sürücüsü Tsunoda, Bahreyn’de 9. olarak yıla etkileyici bir başlangıç yaptı ancak sıralamalarda zorlanmasının ardından 4 yarış boyunca hiç puan kazanamadı. Japon pilot, Fransa Grand Prix’sinde sıralamaların ilk bölümünde spin attı ve bu, 7 yarıştan 3’ünde sıralama seansında kaza yaptığı anlamına geliyordu.

Red Bull, Tsunoda’nın gelişimine ve odaklanmasına yardım etmek için AlphaTauri’ye daha yakın olması adına genç pilotun İngiltere’den İtalya’ya taşınmasını sağladı.

Tsunoda ise Paul Ricard’daki kazası ardından cumartesi günlerinde daha farklı bir yaklaşım sergileyeceğini söyledi ve bu, geçtiğimiz pazar günü Steiermark Grand Prix’sinde sonucunu verdi. Genç pilot sıralama turlarında üçüncü bölüme kalmayı başardı ve yarışı 10. sırada tamamladı.

Japon pilot, Avusturya Grand Prix’sinde cuma günkü ilk antrenman seansında takım arkadaşı Pierre Gasly’nin 0.25 saniye önünde 5. oldu.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Tsunoda’nın şimdiye kadarki gelişimi hakkında konuşan AlphaTauri takım patronu Tost, genç pilotların hızlarını bulabilmelerinin biraz zaman aldığını kabul etti.

Tost, “Yuki bir çaylak pilot, daha Formula 1’de yeni ve bana inanın, genç pilotlar için Formula 1’e adım atmak oldukça zor.”

“Her yarış pistinde, her yarış hafta sonunda ilk kez o pistte sıralama turlarına katılıyorlar. Elbette 'birinci, ikinci ve üçüncü antrenman seansına katıldılar, nereye gitmeleri gerektiğini biliyorlar' diyebilirsiniz. Ancak mesela, rüzgarın şiddeti artabilir, başka bir yönden esmeye başlamış olabilir, pist sıcak veya daha soğuk olabilir. Çok fazla şey değişiyor.”

“Bunlar, bir genç pilota öğretemezsiniz. Her sıralama seansında bu pistte ne yapması gerektiğini kendisinin öğrenmesi gerekir. Bu yüzden, deneyim çok önemli.”

“Yuki çok iyi bir şekilde gelişiyor, bu sürecin tamamını doğru yolda ilerletiyor. Aslında yaklaşımını değiştirmedi, zaten iyi bir yaklaşımı vardı. Fakat, şimdi mühendisleriyle çok daha fazla zaman geçiriyor çünkü artık Faenza’da yaşıyor.”

“Her zaman genç bir pilotun, bu karmaşık Formula 1 dünyasını öğrenmesi için 3 yıl gerekir derim çünkü Formula 1, eskiye kıyasla çok daha karmaşık bir hale geldi.”

"Yuki'den çok memnunum. Harika bir saf hıza sahip ve her geçen gün, her seans kendisini geliştiriyor."

"Yuki'nin sezonun ikinci yarısında ve gelecekte de başarılı olacağı konusunda oldukça iyimserim."

Ayrıca Tsunoda perşembe günü yaptığı açıklamada, Red Bull sürücüsü Sergio Perez'in ona, zor anlar yaşadığında motivasyonunu yükseltmesinde yardımcı olduğunu ve ona "çok fazla tavsiye" verdiğini söyledi.

Tost, bu konuda "Geçmişten bu yana her zaman Red Bull sürücüleri, birlikte çalışırlar çünkü aynı aileden geliyorlar.”

"Fakat Perez veya Max gibi deneyimli bir sürücünün, genç sürücülere bazı tavsiyeler vermesi gerçekten çok olumlu bir şey. Bu çok yardımcı olur."

"Onlara nasıl yardım edeceklerini ve nasıl doğru şekilde tavsiye vereceklerini tam olarak biliyorlar." dedi.