Tost: "Tsunoda, 'inanılmaz hızını' ortaya koymak için limitleri bulmalı"

Japon sürücü, bu yıl Formula 2'den Formula 1'e geçti ve şimdiye kadar AlphaTauri ile inişli çıkışlı bir yıl geçirdi.

Bahreyn'deki ilk yarışında kendisine hayran bırakan Tsunoda, Imola'daki sıralama turlarında kaza yaptı ve ertesi gün bir başka hata daha yaptı. Puansız geçen Portekiz yarışının ardından İspanya kendisi için sinir bozucu bir hafta sonuydu ve yine Pierre Gasly'nin gerisinde kalınca araçların aynı olmadığını ima etti. Sonrasında da özür diledi.

Monako'da yine puan alamayan Tsunoda, Bakü'de dört yarış aradan sonra tekrar puan aldı ve şimdiye kadarki en iyi hafta sonunu geçirmiş oldu.

Tsunoda artık gelişimini devam ettirebilmek adına İtalya'ya taşındı ve burada AlphaTauri patronu Tost'un gözetiminde yoğun bir programa sahip olacak.

Tost'a göre Tsunoda için en önemli şey, hızını ortaya koyabilmek adına limitlerin nerede olduğunu öğrenmek.

Tost, "Yuki, ne zaman limitte olduğunu öğrenmeli ya da kavramalı."

"Diğer üst düzey sürücülerle aynı onda bir saniye içerisinde yer alıyorsanız, artık daha hızlı olmak için çok fazla alanınız kalmamıştır. Sonrasında bir sürücü olarak 'bundan daha geç fren yapamam, daha fazla zorlayamam' diye düşünmelisiniz. Fakat, onun şu an yaptığı gibi daha fazlasını yapabileceğinizi düşünemezsiniz çünkü bunu yaparsanız en basitinden lastik bariyerlere girersiniz."

"Fakat bu, bir tür öğrenme süreci. Takım, Bakü hafta sonu boyunca aracın anlayışı ve teknik geri bildirimler konusunda zaten büyük bir adım atmayı başardı. Bu yüzden onu doğru yöne götüreceğimize eminim çükü inanılmaz bir doğal hızı var." dedi.

Tost, Tsunoda'nın kazalarının ideal olmadığını fakat her zaman çok temkinli davranan bir pilot yerine çok zorlayan bir sürücüyü tercih edeceğini söylüyor.

“Zorlayan ve bir şeyleri riske atan sürücüleri severim. Fakat tabii ki er ya da geç bunu kontrol altına almak gerekiyor. Yuki'ye de bunu öğretmemiz gerekiyor."

“Doğruyu söylemek gerekirse bunu, bir pilotu daha hızlı hale getirmeye çalışmaktan daha çok seviyorum. Hızlı bir sürücüyü yavaşlatmak, yavaş bir sürücüyü hızlandırmaktan daha kolaydır."