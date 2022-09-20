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Formula 1 Haberler

Tost: “Tsunoda, duygularını kontrol altına almalı”

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Yuki Tsunoda’nın “çok iyi bir iş çıkardığını” ancak aldığı cezalardan ötürü duygularını kontrol altında tutması gerektiğini söyledi.

Selin Elif Köse
Ekleyen:
Tost: “Tsunoda, duygularını kontrol altına almalı”
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Tsunoda, Hollanda Grand Prix’sinde emniyet kemerini gevşetmesi ardından kınama cezası almıştı ve böylece bir sezon içerisinde 5 kınama alan ilk pilot olarak grid cezasına çarptırıldı.

Bu nedenle Monza’daki yarışa 10 sıra geriden başlayacak olan Tsunoda, cuma günkü antrenman seansında sarı bayraklar altında yavaşlamadığı için 3 sıra grid cezası daha aldı.

Günün sonunda bu grid cezaları AlphaTauri’yi etkilemedi çünkü Japon pilot yeni bir güç ünitesine geçti ve yarışa son sıradan başlaması gerekti. Fakat Tsunoda’nın ceza puanları 8’e çıktı ve eğer 4 ceza puanı daha alırsa yarıştan men cezası alacak.

Autosport/Motorsport.com tarafından Tsunoda’nın gelişimi ve son cezaların ardından kendisi hakkındaki endişeleri sorulduğunda Tost, genç pilotu övdü ama bu tarz olaylardan kaçınması gerektiğini de belirtti.

Tost, “Performansı artıyor. Zandvoort’taki sıralama turlarına bakın, Monza’daki ilk antrenman seansına bakın. Araçta çok iyi bir iş çıkarıyor.”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“Sadece duygularını kontrol altına almalı ve daha disiplinli olmalı çünkü ikinci antrenman seansında sarı bayrakları görmezden gelmek akıllıca değil.”

“Sıralamalarda, belki bazen yarışlarda bunu yapmanın zor olduğunu anlayabiliyorum ama bir antrenman seansında her şekilde sarı bayraklara uymalısınız ve doğru şekilde tepki vermelisiniz. Bu da yavaşlamak demek oluyor.”

Tsunoda’nın 5 kınamasından 3’ü antrenman seanslarından geldi. AlphaTauri pilotu, Bahreyn’de Charles Leclerc’i, Avustralya’da Sebastian Vettel’i ve Monako’da ise Kevin Magnussen’i engellemişti. Ayrıca Avustralya Grand Prix’sinde gereksiz yavaş sürmekten de kınama cezası almıştı.

Tsunoda, bu durumların kendi kontrolu dışında olduğunu ve F1 yarış direktörlerinin diğer araçları engellemek konusunda hala “çizgiyi bulmaya çalıştığını” hissettiğini söyledi. Aynı zamanda, kınama cezalarını sıfırlanması konusunda da mutluluğunu ifade etti.

Japon pilot, mayıs ortasındaki İspanya Grand Prix’sinden beri puan kazanamadı ama Zandvoort’ta sıralamaların üçüncü bölümüne kalmayı başardı ve yarış boyunca puan alabilecek gözüküyordu. Ancak aracında arıza çıkması ardından ilk 10’da finiş görme şansını kaçırdı.

AlphaTauri henüz önümüzdeki sene için olan sürücü kadrosunu açıklamadı ama Tsunoda, geleceğinin “arka plandaki şeylere” bağlı olarak şekilleneceğini dile getirdi.

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