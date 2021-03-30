Tost: "Tsunoda büyük pilotlardan biri olacak"

AlphaTauri sürücüsü Yuki Tsunoda, bu yıl Formula 2'den Formula 1'e geçiş yaptı ve yeni takımıyla ilk yarışından puanla ayrıldı.

Tsunoda hakkında açıklamalarda bulunan takım patronu Tost, şöyle dedi: "Yuki'nin kendi performansını turdan tura geliştirdiğini söylemem gerekiyor. Çok zorlu bir öğrenme sürecine sahip ve giderek daha iyisini yapıyor. Bu, çok önemli bir şey."

"Nasıl sürüş yapılacağı konusunda doğal bir içgüdüsü var ve becerileri çok yüksek. Eğer böyle devam ederse çok çabuk öğrenecek ve eminim Formula 1'de çok başarılı bir geleceği olacak."

"Takımın, onu ekibe dahil edebilme konusunda çok fazla zamanı vardı. COVID-19 nedeniyle İngiltere'ye gitmesine izin verilmedi ve bu nedenle Imola ve Misano'da testler yaptığımız Ocak ve Şubat aylarının sonuna kadar bizimleydi."

"Bu süreçte mühendisleriyle pek çok toplantı yaptı, burada ayar çalışmalarıyla ilgili tüm detayları, direksiyonla ilgili farklı şeyleri, araçla ilgili tüm bu ayarlamaları ve gerekli talimatları öğrenme fırsatı buldu."

"Bence tüm bunlar, entegrasyon sürecinin gelişimi açısından çok yardımcı oldu."

"Şimdi takıma çok iyi entegre oldu ve kendisin iyi hissediyor. Diğerleri de aynı şekilde iyiler. Bu yüzden onunla iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum."

Tost, Tsunoda'nın ilk yarış performansını da övdü.

"Gerçekten harika bir iş çıkardığını söylemem lazım. Ona amacının ilk turdan sorunsuz şekilde çıkıp, yarışını devam ettirmesi olduğunu söyledim ve tam olarak başardığı şey buydu."

"Çok iyi geçişler yaptı ve hem orta hem de sert lastikteki tur zamanları oldukça rekabetçiydi. Dokuzuncu sırayı hak etti ve Kimi, Lance ve diğeriyle olan savaşını görmek çok güzeldi."

"İlk yarışında puan alan İlk Japon oldu ve bu sonucu bizimle elde etmesi harika."