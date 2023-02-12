Tost: "Tsunoda bu yıl düzenli puanlar almalı"

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Red Bull'a ait giyim markası AlphaTauri'nin ismini taşıyan takım, Moda Haftası kapsamında New York Lincoln Center'da yeni aracı AT04'ü de tanıttı.

Gelecek sezon daha rekabetçi olmak isteyen takımın en çok şey beklediği isimse üçüncü sezonuna hazırlanan Yuki Tsunoda.

Bu yıl kariyeri açısından en kritik sezona girmeye hazırlanan Tsunoda hakkında konuşan AlphaTauri takım patronu Franz Tost, "Geçen yıl Yuki araçla biraz boğuştu."

"Bu yıl oldukça rekabetçi bir araca sahip olacağımızı tahmin ettiğim için, Yuki her zaman sıralamalarda son bölüme kalmayı ve toplayabildiği kadar puan toplamayı hedeflemeli."

"Çok yetenekli bir sürücü ve Formula 1'de geçirdiği iki sezonla birlikte artık çok fazla deneyime sahip. Bu nedenle elbette geçen yıla kıyasla çok daha fazla puan alması gerekiyor."

22 yaşındaki Japon sürücü ise geçen sezon fiziksel durumu üzerinde çok çalıştığını ve 2021'de azalan güvenini yeniden inşa ettiğini söyledi.

Kendisi şu anda Daniel Ricciardo'nun eski koçu Michael Italiano ile çalışıyor ve Dubai'de bir kış eğitim kampına katılıyor.

Tsunoda, "Şu anda tamamen farklı bir seviyedeyim."

"Kesinlikle daha kontrollüyüm, aracın gelişimi söz konusu olduğunda takıma daha fazla dahil oluyorum ve sadece yarış konusunda değil, pist dışındaki hayatımda da pek çok şey öğrendiğim için farklı davranıyorum."

"İşin içinde neler olduğunu hafife almıştım ama şimdi gerçekten önemli olan şeyleri anladım." dedi.