Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu

Tsunoda, cumartesi günü sıralama turlarının son bölümünde yaptığı kazaya rağmen yarışa 7. sırada başladı ve kırmızı bayraklar çıkmadan önce iyi bir sürüş ile altıncılığa kadar yükseldi.

Yeniden startta Lewis Hamilton’ın ilk virajda pistin dışına çıkmasıyla bir pozisyon daha kazanan Tsunoda, turun geri kalanında hem Lando Norris’e hem de Fernando Alonso’ya geçildi ve böylece 7. sırada finiş görmüş oldu.

Tost, çaylak pilotun F1’de şu ana kadarki en iyi sonucunu aldığı yarışta “harika bir iş” çıkardığını söyledi.

“Yuki harika bir iş çıkardı. Evet, dün [sıralama turlarında] ufak bir kaza yaptı ama bu üçüncü bölümdeydi ve bu normal. En deneyimli pilotlar bile bu hatayı yapabiliyor.”

“Ayrıca bugünkü yarış temposu inanılmazdı. O kadar hızlıydı ki bir şey olacak diye endişelendim.”

“Çok iyi bir yolda ilerliyor ve bence biraz daha deneyim kazandığında ve tanıdığı pistlere geldiğinde sezonun ikinci yarısında güzel sonuçlar elde edecek.”

Tost, Tsunoda’nın Bakü’de şu ana kadarki en iyi performansını sergilediğini düşünüyor.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

“Evet, bence burada en iyi performansını sergiledi çünkü çok ilerleme kaydetti. Bakü’de ilk kez yarıştığını unutmamak gerekir. Elbette dokuzuncu olarak iki puan kazandığı Bahreyn GP’de de iyiydi ama orayı F2’den dolayı çok iyi biliyordu ve ayrıca sezon önce testleri de orada yapılmıştı, bu yüzden aracın ayarlarını iyi bir şekilde yapmıştık.”

“Ancak Bakü’ye geldiğimizde pisti bilmiyordu ve çok hızlı bir şekilde buraya alıştı. 7. sıradan başladı ve 7. sırada finiş gördü. Benim gözümde bu harika bir performanstı.”

“Bazı şeylerin üzerinde çalışmamız gerekecek ama her şeyi bir araya getirebileceğimizden eminim çünkü o çok yetenekli bir pilot.”

Ayrıca Tsunoda da sıralama turlarındaki hatası dışında iyi bir hafta sonu geçirdiğini kabul etti.

Tsunoda, “Dünkü kazadan sonra karmaşık duygular içerisindeydim. Ancak elbette elimden gelenin en iyisini yaptım ve duvara çarptım, bu yüzden pişman değildim. Fakat yine de aracın yarışa iyi bir şekilde başlama potansiyeli vardı.”

“Yani evet genel anlamda diğer yarışlara kıyasla çok önemli bir adım attım derim. Ancak, daha iyi sonuçlar almak için her şeyi bir araya getirebilmem gerek.”

“Şu an araçta biraz daha rahatım ama hâlâ öğrenmem gereken ve uyum sağlamam gereken şeyler var. Araca henüz tam olarak alışamadım, bu yüzden sıkı çalışmaya devam etmem gerek.” dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images