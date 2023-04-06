Tost: "Tsunoda, 2025'te Red Bull için hazır olacak"

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Yuki Tsunoda, Red Bull'un genç sürücü akademisinde yetişen isimlerden birisiydi ve 2021 yılında AlphaTauri ile F1'e adım attı.

Fakat Japon pilot, geride kalan iki yılda kendisini ve yeteneklerini göstermekte zorlandı. Birkaç yarış hariç genellikle takım arkadaşından yavaştı ve pek de istikrarlı bir görüntü çizemedi.

2023 yılı Tsunoda için daha iyi başladı ve şimdiye kadarki tüm yarışlarda özellikle yarış temposunda çok kuvvetliydi.

Suudi Arabistan'da puanı son anda kaçıran Tsunoda, bu yılki ilk puanlarını Avustralya'daki zorlu yarışta aldı.

Franz Tost, kariyeri için kritik bir seneden geçen Tsunoda'nın bu yılki performans artışına dikkat çekti ve bu performansı devam ettirmesi halinde 2025'te Red Bull'a geçebileceğini dile getirdi.

Tost, "Yuki çok güçlü yarışlar çıkardı, bu yüzden onun adına çok mutluyum. Aracımızın rekabetçi olmaması onun suçu değil."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bildiğim kadarıyla Sergio Perez'in gelecek sezon için Red Bull'la sözleşmesi var. Yuki'nin doğru yolda olduğunu söyleyebilirim - her anlamda gelişiyor."

"Bence 2024'te AlphaTauri için yarışmaya devam etmeli. 2025'te ise Red Bull'a geçmeye hazır olacağına inanıyorum." dedi.

Perez'in kontratı 2024 sonunda bitiyor.