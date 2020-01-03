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Formula 1 / Son dakika

Tost, Toro Rosso'nun 2019'daki durumundan memnun kaldı

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Tost, Toro Rosso'nun 2019'daki durumundan memnun kaldı
3 Oca 2020 08:29

Toro Rosso takım patronu Franz Tost hem pilot hem de araç tarafında çok iyi bir yılı geride bıraktıklarını düşünüyor.

Toro Rosso 2019'da katıldığı 21 yarışın 15'inden puanla ayrılmayı başardı ve iki kez podyuma çıkarak tarihinin en iyi sezonunu geçirdi.

Takım patronu Franz Tost, düzenli şekilde puan alabilecekleri bir araca sahip oldukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Avusturyalı patron, sürücü kadrosundan da övgüyle bahsetti.

"Bu yıl Avustralya Grand Prix'sindeki ilk yarıştan itibaren sürekli puanlar kazandık ve iyi sonuçlar elde ettik. Sonrasında Monako'da harika bir yarış çıkardık; pilotlarımız 7. ve 8. oldular ve 10 puan kazandılar. En az bir Toro Rosso'nun ilk onda bitirdiği başka yarışlar da vardı."

"Almanya'da Daniil Kvyat podyuma çıktı ve bu, yıllar sonra ilk podyumumuzdu. O yarışta Alex 6. oldu ve 23 puan aldık. Tabii ki, Pierre Gasly'nin çok iyi performans gösterdiği Singapur Grand Prix'sini de unutmamak gerekiyor, ama aynı zamanda iyi bir Japonya yarışı da geçirdik."

"Pierre'nin São Paulo'daki ikinciliği de elbette en etkileyici sonuç oldu!"

"İki takıma sahip olmak Red Bull için iyi bir şey. Bu esnek bir politikaya izin veriyor. Sezon boyunca eğer bir şey olmuşsa, o zaman ikinci takımdan da bir şeyler elde edebilir. Böyle bir durum her zaman açıktı ve daha önce bizde yarışan pilotların ana ekipte olmasından çok memnunum."

"Bu yıl sezonun başından bu yana çok iyi bir pozisyondaydık çünkü iki hızlı pilotumuz vardı. Kvyat, Formula 1'de zaten çok fazla deneyim sahibi bir pilot ve bu yıl çok daha olgun bir profesyonel haline geldiğini ve durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu gördük."

"Aynı zamanda geçen yıl Formula 2'de yarışan Alex Albon'u seçtik. Çaylaktı ancak hızı ortadaydı ve gerçekten çok akıllı bir adam. Alex ikinci yarıda Red Bull Racing'e geçti ve Pierre bize geri döndü. Onu geçen yıldan tanıyoruz ve gelir gelmez oldukça başarılı bir performans sergiledi."

"Yıl boyunca sürekli puan alabilecek bir aracımız olduğu ortadaydı ve sezonun ilk yarısında bunu gösterdik. Pierre, STR13'ü ilk kez Spa'da sürdü ve birkaç turdan sonra hemen kendini iyi hissetti. Genel olarak bu yıl iyi durumdaydık."

Çeviri: İnci Beğen

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