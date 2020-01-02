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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Toro Rosso, 2020'de de güçlü olacak"

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Tost: "Toro Rosso, 2020'de de güçlü olacak"
Ekleyen:
, Editör
2 Oca 2020 06:38

Takım patronu Franz Tost, Toro Rosso'nun bu yılki güçlü performansını gelecek yıl da koruyacağını tahmin ediyor.

Toro Rosso bu yıl tarihinin en iyi yılını geçirmiş ve 21 yarışta iki podyum ile 85 puan alarak şampiyonayı altıncı sırada noktalamıştı.

Takım 2008 yılında da altıncı olmuştu ve o yıl Sebastian Vettel takımın ilk galibiyetini elde etmişti.

Takım yeni sezonda Pierre Gasly ile Daniil Kvyat kadrosuyla yarışacak ve aracın süspansiyonunu bir kez daha Red Bull'dan alacak.

Gelecek yılın aracı üzerinde çalıştıklarını söyleyen Franz Tost, güçlü performanslarını 2020'de de devam ettireceklerine inanıyor.

"Umarım gelecek yıl daha iyisini yapabiliriz. Planımız tam olarak bu, çünkü gelecek yıl daha da rekabetçi olabilmek için gerekli tüm malzemelere sahip olacağız."

"Aracın daha iyi olmasını bekliyorum, çünkü aerodinamik departmanımız çok verimli çalışıyor. Aracın şasisi hakkında konuşursak, Red Bull Racing'in bu yıl sahip olduğu süspansiyonu alacağız. Buna ek olarak, bize vites kutusu da tedarik ediyorlar."

"Ayrıca Honda'nın 2020'de bir adım daha atacağından şüphem yok."

"Tüm bunlara ek olarak iki deneyimli sürücümüz de var."

"Takım bir bütün olarak ilerliyor ve personelimiz değişmeden kalacak. Bu nedenle, gelecek sezonun da başarılı olmasını bekliyorum."

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Editör Kemal Şengül

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