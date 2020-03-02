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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Tam grid olmadığımız sürece Avustralya'da yarışmak adil değil"

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Tost: "Tam grid olmadığımız sürece Avustralya'da yarışmak adil değil"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
2 Mar 2020 15:35

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, corona virüsü seyahat kısıtlamaları sebebiyle bazı takımların Avustralya'ya gelememesi durumunda Formula 1 takım patronlarının yarışa devam etmeyi kabul etmelerinin adil olmayacağını belirtti.

MotoGP'nin Katar'da yapılacak olan sezon açılışı yarışı dahil pek çok sportif organizasyon corona virüsü sebebiyle iptal edilirken Avustralya, F1'in 15 Mart'taki ilk yarışını yapmakta kararlı. 

Ancak, özellikle İtalya'da virüsün yayılmış olması sebebiyle İtalyan takımların personellerinin, virüs sebebiyle oluşan seyahat engellemeleri ve katı karantina kuralları sebebiyle sezonun ilk yarışına katılmakta zorlanma ihtimali bulunuyor.

Katar'da yapılması planlanan MotoGP yarışının iptal olmasının en büyük sebeplerinden biri, ülkeye giren İtalyan vatandaşlarının ülkeye girişten itibaren 14 gün boyunca karantina koşullarında bulunması durumuydu. İtalyan personelin buna benzer bir denetimde ülkeye alınmaması durumu, Ferrari ve AlphaTauri gibi takımların yarışta yeterince personel çalıştıramaması ve diğer takımların yarışmaya hazır olduğu bir durumu ortaya çıkarabilir. 

F1'in, bir veya iki takımın yarışamaması durumuna nasıl tepki vereceği belirsiz, ancak Tost bu koşullar altında yarışmanın adil olmadığı konusunda kesin konuştu.

Takımların böyle bir durum için bir güvence alıp almadığı sorusuna Tost şu cevabı verdi: "Eğer bazı takımlar herhangi bir sebeple yarışamazsa - ki bu konu hakkında herhangi bir şey düşünmedim ve aynı zamanda karar verebileceğim bir pozisyonda da değilim - bana göre sezonun başlayacak olması adil olmaz."

"Bu durum kimin başına gelirse gelsin büyük bir dezavantaj."

F1 yönetimi Çin Grand Prix'si için yeni bir yer bulmakta zorlanırken, başka yarışlar ile ilgili plan değişikliği yaşandığında, yarışın direkt takvimden çıkarılacağı düşüncesi de bulunmakta.

Ancak Tost'a göre F1 yönetimi, Ağustos'taki yaz arasını kullanabilir veya Aralık ayına kadar sezonu uzatabilir.

Tost "Eminim ki 22 yarışın hepsine çıkacağız çünkü Kasım ve Aralık'ta yarışmak için bir sürü fırsatımız var, aynı zamanda Ağustos'ta da." dedi. 

Ferrari takım patronu Mattia Binotto ise bu problemin sadece kendileri için değil, Ferrari'nin müşteri takımları için de problem oluşturabileceğini belirtti. Böylece İtalya'daki bir sorun toplam 4 takımı birden etkiliyor.

"Bana göre sıkıntı çekecek sadece iki takım yok, çünkü aynı zamanda Haas ve Alfa Romeo'ya da destek sağlıyoruz, bu yüzden en az 4 takım bu durumdan etkilenecek, ki buna Pirelli'nin durumu dahil değil."

"Yani eğer dört takım yarışamazsa durum ne olacak, yarış yapılacak mı yapılmayacak mı? Bu benim vereceğim bir karar değil."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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