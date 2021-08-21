Tost: "Takımlar, kurallarda boşluklar bulabilir"

Gelecek yıl kurallarda büyük değişiklikler yaşanacak ve bunun sonucunda bazı takımların, diğerlerinin bulamadığı bir şeyi yapma riski var.

Geçmişte Brawn GP ve Red Bull, bunu yapmayı başarmıştı. Ayrıca 2014'te Mercedes, hem şasi hem de motor tarafında çok iyi bir işe imza attı.

2022de araçlarda aerodinamik anlamda pek çok değişiklik yaşanacağı için yine bir takımın diğerlerinde olmayan bir şeyi keşfetme ihtimali var.

Kurallar sıkı olsa bile, takımların kendi içerisinde kurallardaki boşlukları bulabilmek adına çeşitli departmanları bulunuyor.

Franz Tost, yeni kurallarla beraber bunun yaşanabileceğini düşünüyor.

Tost, "Aerodinami mühendislerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve her hafta yeni bir şeyler buluyorlar."

"Gerçek otomobilin Silverstone'dakinden ne kadar farklı olacağını hayal bile edemiyorum. Eminim benzerlikler olacaktır çünkü yönetmelikler farklı çözümler kullanma şansını sınırlıyor."

"Şunu söyleyelim: Farklılıklar aracın görünüşünde değil, tabanın, difüzörün ve aerodinamiği etkileyen diğer tüm parçaların detaylarında olacak. Mühendislerimiz şu anda rüzgar tünelinde ve CFD'de ön çalışma yapıyorlar. Bakalım nereye varacaklar."

"Elbette daha az hareket alanı olması üzücü ama hiç kimse işlerin nasıl ilerleyeceğini bilmiyor. Yönetmelikler herkes için tamamen yeni ve takımlardaki oldukça akıllı mühendisler tarafından inceleniyorlar."

"Mühendisler kurallarda herhangi bir yasal boşluk bulamazlarsa şaşırırım. Umarım bunu bizim mühendislerimiz yapar." dedi.

Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images