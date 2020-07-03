Tost: "Şu anda Mercedes en önde, Ferrari üçüncü sırada"
AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Barcelona'daki testlerin ardından yaptıkları analizler sonrası Mercedes'in yine zirvede olduğunu, Ferrari'nin ise üçüncü en hızlı takım olduğunu belirtti.
Kış testlerinde Mercedes bir ekz daha güçlü bir performans sergilemişti ancak Red Bull'un da iyi performansıyla birlikte bazı sürprizler olabileceği düşünülüyordu.
Ayrıca Mercedes takım patronu Toto Wolff da Mercedes'in favori olmadığını söylüyordu.
Ancak konu hakkında somut verilere sahip olduklarını belirten AlphaTauri patronu Franz Tost, Mercedes'in açık favori olduğunu söyledi.
Tost, "Kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz ve bu, Barcelona'daki kış testleriydi. Orada gördüğümüz tablo, Avusturya'da da bekleyebileceğimiz tabloydu ve her şey çok açıktı. Ortaya çıkan tabloda Mercedes'in Red Bull'un önünde olduğu tamamen açıktı."
"Geride kalan haftalarda aracı daha fazla geliştirmenin bu yolu yoktu ve piste de çıkmadık. Bu yüzden güç dengesinin Barcelona'da olanla hemen hemen aynı olacağını düşünüyorum."
"Mercedes şu anda Red Bull'un önünde. Ferrari ise en hızlı üçüncü takım. Avusturya'ya gittiğimizde Barcelona'daki bu tablonun olmasını bekleyebiliriz." dedi.
Tost, orta grubun liderinin Racing Point olduğunu da söyledi.
"Racing Point şu noktada orta grubun önünde görünüyor. Arkasında McLaren, Renault, Alfa Romeo, Haas ve umarım biz de varız. Tıpkı diğer takımlar gibi ikinci yarış için güncellemeniz olacak. O zaman neler olacağını göreceğiz."
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül