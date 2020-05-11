Tost: "Sezonun Avusturya'da başlayacağına bahse girerim"

Formula 1, 2020 sezonunu 5 Temmuz'da Avusturya'da başlatmayı planlıyor ve 12 Temmuz'da Avusturya'da ikinci bir yarış daha yapılacak. Sonrasında ise F1 takımları Silverstone'a gidecek.

Yine de bu konuda Avusturya hükümetinin onay vermesi gerekiyor ve şimdiye kadar bu onay resmi olarak verilmese de dolaylı yoldan destek verildi.

Konu hakkında konuşan AlphaTauri takım patronu Franz Tost, sezonun Avusturya'da başlayacağından emin olduğunu söyledi.

Tost, “Bir çalışanın virüs testi pozitif çıkarsa, hastalığın şiddetine bağlı olarak ya hemen hastaneye gider ya da karantinaya girer."

"Bu çalışan bir grupta, örneğin mekanikerlerle çalıştıysa, tüm grubu değiştirmeye hazır olmalıyız. Ve bunun için farklı takımlar oluşturarak hazırlanıyoruz. Avrupa yarışlarında çalışanlarını değiştirmek kolay."

"Her teknisyen ve mekaniker için hızlı şekilde yürürlüğe sokabileceğimiz yedek bir plan hazırladık. Bu, ekibin sorunsuz şekilde çalışmasını sağlayacak."

"Her şeyin yoluna gireceğinden hiç şüphem yok. Spielberg'e gideceğimiz konusunda bir şişe şarabına bahse girerim." dedi.

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