Tost, Schumacher'le ilgili komplo teorilerine inanmıyor

Mick Schumacher, 2017 yılında Avrupa Formula 3'te yarışırken pek de iyi bir performans sergileyemedi. Ancak 2018'de, son 16 yarıştan 8'ini kazanarak şampiyon olmayı başardı.

Bu, 2018 sezonunun ikinci yarısıyla ilgili bir dizi komple teorisine yol açtı. Ancak bugüne kadar sadece kapalı kapılar ardında söylentiler vardı ve hiç kimse bu tür komplo teorilerini basın karşısında konuşamadı. Zaten bununla ilgili iddia dışında hiçbir somut kanıt da yoktu.

Bu konu geçtiğimiz günlerde genç yeteneklerle çalışma konusunda oldukça iyi olan AlphaTauri patronu Franz Tost'a soruldu. Tost, bu teorilerin kelimenin tam anlamıyla "saçmalıktan ibaret" olduğunu dile getirdi.

Tost, Schumacher'in Spa'daki zaferden sonra Red Bull Ring'deki yağmur altında kazandığı zafere dikkat çekti ve ekledi: "Orada bardan boşanırcasına yağmur yağıyordu ve orada üstün şekilde kazandı. Yağmurda motor performansı o kadar da önemli değildir."

Geçmişte Ayrton Senna'nın Formula Ford'da gösterdiği güçlü performanslar da sorgulanmış ve buradaki başarılarını, yasadışı lastiklerle elde ettiği iddia edilmişti. Şimdi benzer bir şey Mick için söyleniyor gibi görünüyor.

Tost, "Mick'i küçüklüğünden beri tanıyorum. Geçen yıl gerçekten bazı heyecan verici yarışlar çıkardı. Ayrıca harika geçiş yeteneği vardı. Bence Formula 1'de çok ama çok başarılı olacak." dedi.

Formule1.nl'ye konuşan Tom Coronel de Schumacher'i övdü.

Haas pilotlarının bu yıl puan kazanabileceğini söyleyen Coronel, "Açıkçası Schumacher'dan bir şeyler yapmasını bekliyorum. Evet, kısmen soyadıyla ilgili. Ancak, Formula 3 ve Formula 2'de şampiyon oldu. Formula 1'de bunu yapamayan bazı adamlar var."

"Her zaman finansal desteğe sahipti, ancak [tüm bunları] araca geçtiğinde kendisi başarmak zorunda kaldı. O aracı Schumacher'den başka kimse kullanmıyordu." dedi.