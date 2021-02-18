Tost: "Schumacher ve Tsunoda çok başarılı olacak"

Bu yıl gridde üç çaylak pilot bulunacak ve bunlardan bir tanesi Franz Tost'un takımı AlphaTauri için yarışacak olan Yuki Tsunoda olacak.

Tsunoda'ya ek olarak Haas'la F1'e adım atacak Mick Schumacher de yeni sezonda sporda yer alacak.

Tost, “Yuki çabucak güçlü bir sürücü haline gelecek, bunun için sadece birkaç yarışa ihtiyacı olacak. Teknolojiyle arası çok iyi ve çok sayıda bilgisi var. Pistte iyi şekilde savaşabileceğini Formula 2'de kanıtladı."

"Yeni kurallardan dolayı, yeni araçlarla çalışmak için sadece 1.5 günü olacak. Bu yüzden kendisi için özel bir test programı hazırladık.

"Geçen Kasım ayında eski araçlarımızdan birini sürdü, ardından genç sürücü testine katıldı ve hem Imola hem Misano'da takımla beraber çalıştı. Böylelikle Bahreyn'deki yarış için Formula 1 aracının direksiyonunda 3500 kilometreden fazla mesafe tamamlamış olacak."

"Formula 1 aracının hızına, frenlerine, aerodinamik verimliliğine ve yol tutuşuna alışmak gerekiyor. Testlerde kademeli olarak olarak adapte olmaya başladı." dedi.

Yuki Tsunoda Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool Mick Schumacher, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Tost, Tsunoda'yı ilk F3'te yarışırken fark ettiğini söyledi.

"Yuki'yi ilk önce Formula 3'te fark ettim. Japonya'dan geldiğini ve burada herhangi bir pisti bilmediğini hatırlamalısınız. Ayrıca Avrupa'daki yaşam tarzı çok farklı ve bu bir kültür şoku demek. Ancak o, yarışlara odaklanıp, iyi sonuçlar aldı. Özel bir iş yaptı."

"Geçen yıl, mesela Imola'da yaptığımız testte, şaşırtıcı şekilde aracı nasıl hızlı çalıştıracağını anladı. Spin atmadan, kaza yapmadan istikrarlı şekilde sürdü. Bu yıl Imola ve Misano'da iki test yaptık ve her birinde 1000 kilometre tamamladı."

"Benim için belirleyici faktör, her zaman bir pilotun kendisine söylenenleri ne kadar hızlı uyguladığıdır. Yuki ne yapacağını hemen biliyor, frenlemede çok güçlü ve özellikle hızlı virajdalarda çok iyi hissediyor. Rekabetçi bir aracımız varsa, birkaç sürpriz yapabileceğini düşünüyorum."

Tost, Ferrari'nin genç pilotu Mick Schumacher'in de çok iyi bir sürücü olduğu görüşünde.

"Ayrıca Mick Schumacher'ı küçüklüğünden beri tanırım. Formula 1'de yarışma şansını hak ediyordu. Mick akıllı, hızlı ve iyi bir pilot olduğunu çoktan kanıtladı. Yarışlar ve şampiyonluklar kazanabilir."

"Mick bir araca binip, hemen her şeyi riske atan tipte bir sürücü değil. Adım adım ilerliyor ve bu sayede düzgün bir iş yapmak için her şeyi kontrol altında tutabiliyor. Genç sürücüler çoğu zaman bir Formula 1 aracına biniyorlar ve bunun ne olduğunu bile bilmiyorlar."

"Oysa Mick, önce her şeye dikkatlice bakıyor ve sonra öğrenmeye devam ediyor. Çıldırmış gibi davrananlar oluyor ama bunun nedenini bilmiyorum. Her seferinde bir adım atmanız gerekiyor ve Mick bu konuda çok iyi. Bu yüzden Formula 1'de çok başarılı olacağına eminim."