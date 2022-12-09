Tost: "Russell, 2023'te şampiyonluk için çekişen Mercedes pilotu olacak"

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Gelecek sezon Verstappen üst üste üçüncü sürücüler şampiyonluğunu almak için mücadele edecek. Hollandalı pilot bu yıl 15 Grand Prix zaferiyle rekor kırdı ve baskın bir yılı geride bıraktı.

Verstappen'in 2022 şampiyonluğuna giden yol, Ferrari ve Mercedes'in yaşadığı sorunlarla nispeten kolaylaştı. Aslında Ferrari iyi bir araca sahipti ancak araçta dayanıklılık sorunları vardı ve takım çok fazla strateji hatası yaptı. Mercedes ise dalgalanma sorunu yaşadı ve aracın gelişimine geç odaklandı.

Fakat uzmanlar, gelecek yıl Mercedes'in büyük bir adım atmasını ve Ferrari'nin de yine büyük bir atılım yapmasını bekliyorlar. Bu yüzden üçlü bir savaş olacağı tahmin ediliyor.

AlphaTauri patronu Franz Tost da aynı fikirde ancak şaşırtıcı şekilde Verstappen'e meydan okuyacak Mercedes pilotunun Lewis Hamilton değil, George Russell olacağını öne sürüyor.

Speedweek.com'a verdiği demeçte, "Max Verstappen ve Red Bull Racing'in bu yıl yakaladığı baskınlık çok nadiren olur."

"Gelecek yıl Max, Charles Leclerc ve şimdiden Lewis Hamilton'dan daha güçlü olan George Russell arasında üçlü bir mücadele olmasını bekliyorum."

"Takım şu anda gridin en iyi mühendislerinden bazılarına sahip olsa bile, FIA'nın verdiği cezanın Red Bull Racing üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacağına şüphe yok."

"Yine de onların yeniden Dünya şampiyonluğu için mücadele edebileceğine inanıyorum." dedi.