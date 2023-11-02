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Tost: "Ricciardo'nun formunu bulacağından şüphem yoktu"

AlphaTauri Formula 1 takımının patronu Franz Tost, Daniel Ricciardo'nun bu yaz Faenza merkezli ekibe dönmesinden bu yana iyi bir form yakalayacağından şüphe duymuyor.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Ricciardo, pistlere döndükten kısa bir süre sonra Zandvoort'ta kaza yaptı ve elinden sakatlandı.

Amerika'da tekrar AlphaTauri aracına dönen Ricciardo, dördüncü başladığı Meksika yarışında yedinci oldu ve İtalyan ekibin bu yılki en iyi performansını elde etti.


Sezon sonunda danışmanlık görevine geçecek Tost, 2012 ve 2013 yıllarında Toro Rosso için yarışan Ricciardo'nun hızlanacağından şüphe duymadığını söylüyor.


Motorsport.com'a konuşan Tost, "Kesinlikle şüphem yoktu."

"En ufak şüphem yoktu çünkü o deneyimli bir pilot ve bir F1 aracını nasıl süreceğini unutmuş olamaz."


"Bunu bir kez öğrendiğinizde, kaybetmezsiniz. Belki de geçmişte ihtiyaç duyduğu şey araç ve takıma olan güveniydi. Bu nedenle normalde yapabildiğini bildiğimiz düzeyde performans gösteremedi." dedi.


Tost, Ricciardo'nun Mexico City GP hafta sonunda beklentilerin üzerine çıktığını da ekledi.


"Sıralama turları performansı olumlu bir sürpriz oldu. İlk altı içinde olmasını bekliyordum ama dördüncülük gerçekten çok iyiydi."


"Hem sıralamalarda hem de yarışta -özellikle de Lewis Hamilton'ı arkasında tutabildiği ilk bölümde- çok iyi bir performans gösterdi."

 

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

 

"Daniel için kırmızı bayrağın iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü yeniden başlangıçtan sonra bir kez daha aynı sert lastiği kullanmak zorunda kaldığı için performans kaybı yaşadı. Bu da bir dezavantajdı."


"Fakat yine de çok çok iyi bir yarış çıkardı ve yedinci oldu."


Tost, Ricciardo'nun 2024'e giderken kendileri için önemli bir rol oynayacağını vurguladı.


"Bu çok önemli çünkü takımın deneyimli bir sürücüye ihtiyacı var."

"Daniel kesinlikle doğru seçim. Ona iyi olduğunu çünkü artık yarış moduna girdiğini söyledim."

"Artık Sao Paulo'yu sabırsızlıkla bekliyoruz."


Son iki yarışta AlphaTauri, 11 puan topladı ve şampiyona sekizinciliğine çıktı.


Tost, 12 puan geride olmalarına rağmen Williams'ı geçebilecekleri görüşünde.


"Er ya da geç takımın puan kazanacağını biliyordum çünkü göründüğü kadar kötü değildik."

"Geçmişte biraz şanssızdık, özellikle de Zandvoort öyleydi."


"Ayrıca mühendislerin aero tarafta bazı büyük adımlar attığını, araca getirdikleri güncellemelerin işe yaradığını söylemeliyim."

"Şu anda aerodinamik açıdan iyi performans elde etmemiz oldukça önemli."


"Yedincilik mümkün olabilir çünkü eğer doğru biliyorsam 12 puan gerideyiz. İki yarışta 11 puan kazandık ve önümüzde üç yarış daha var.

"Her şeyi bir araya getirirsek belki oraya yaklaşabiliriz, belki onları geçebiliriz. Tabii ki hedefimiz bu."

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