Tost: "Ricciardo'nun ameliyat olması gerekebilir"
AlphaTauri takım patronu Franz Tost, eli bileğindeki kırıktan ötürü Daniel Ricciardo'nun ameliyat olması gerekebileceğini söyledi.
Daniel Ricciardo, Hollanda'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında üçüncü virajda bariyerlere çarpmış ve elini kırmıştı.
Ricciardo, Hollanda GP'den çekilmek zorunda kaldı ve yerini Liam Lawson almış durumda.
Avustralyalı pilotun sakatlığının ne kadar süreceği bilinmiyor ancak duruma göre ameliyat olma ihtimali mevcut.
AlphaTauri patronu Franz Tost, Viaplay'e şöyle konuştu: "Ne yazık ki Daniel'in karpal kemiği kırıldı ve bundan ötürü yarışamayacak."
"Zandvoort'ta yarışmayacak, Monza'da durumun ne olacağını göreceğiz, ameliyat olması gerekebilir."
"Doktorlar önümüzdeki birkaç gün içinde bir karar verecekler."
"Normal bir insanın böyle bir sakatlığı atlatması altı haftayı bulabilir ama o bir Formula 1 pilotu ve umarım bu süreç kısalır."
"Onu mümkün olan en kısa sürede araçta görmeyi gerçekten istiyoruz."
"Ona tüm ekibin bu konuda üzgün olduğunu, harika bir iş çıkardığını ve devam etseydi ilk ona girebileceğini söyledim. İyileşir iyileşmez araca dönecek."
"Olanları çok ciddiye almamalı çünkü daha kötü şeyler de olabilirdi. Dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz."
"Daniel de şu anda gülümsüyor, iyi bir ruh hali içinde, ancak sakatlığı ağır olduğu için çok acı çekiyor."
"Sonrasında ne yapacağına karar vermeden önce durumu daha iyi değerlendirmek üzere başka bir doktora gidecek." dedi.
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