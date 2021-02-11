Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
157 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
240 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
255 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
262 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
269 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
282 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
297 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
304 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

paylaşım
yorumlar
Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"
Ekleyen:
, Editör

Honda'nın 2022 yılı ardından F1'den çekileceğini açıklaması, Red Bull cephesinde 'güç ünitesi' krizine sebep oldu. İtalyan takımın patronu Franz Tost, Renault'yla tekrar iş birliği yapılmasına hiç sıcak bakmıyor ve Honda'yla ortak bir çözüme varmayı umuyor.

Red Bull Racing ve Honda arasındaki ortaklık, bu yıl sonrasında sonra sona eriyor ve bu karar Avusturyalı ekibinin şimdiden başını ağrıtmaya başladı.

Red Bull'un gelecek sezon için bir motora ihtiyacı olmasının yanı sıra kardeş takım AlphaTauri'nin de 2022'de yeni düzenlemelere göre yarışmak için bir güç ünitesine ihtiyacı var.

Honda'nın ayrılmasıyla birlikte 2022 yılında gridde Mercedes, Ferrari ve Renault olmak üzere sadece üç motor tedarikçisi kalacak.

Renault'nun motor tedarik edebileceği kendi ekibi varken Ferrari'nin motor sağladığı - kendisi de dahil - üç ekip bulunmakta. Mercedes ise dört takıma motor sağlıyor.

Takım Patronu Franz Tost ise, Honda ve Red Bull'un birlikte ortak bir çözüme ulaşmasını umuyor. Aksi halde Max Verstappen'in takımı için işler, ileride çıkmaza girecek gibi gözüküyor.

Kurallara göre Renault'nun artık bir müşteri ekibi olmaması, Fransız üreticinin Red Bull'a motor tedarik etmek zorunda kaldığına işaret ediyor. Franz Tost ise bu senaryodan kaçınılması gerektiğini düşünüyor ve Renault ile yeniden bir araya gelmenin rekabet açısından bir geri adım olacağından korkuyor.

Motorsport-Magazine konuşan Avusturyalı takım patronu, "Renault bir fabrika takımı. Renault güç ünitesiyle yarışlarda gerçekten rekabet edebileceğimizi hayal edemiyorum."

"Red Bull ve Dietrich Mateschitz'in başka gereksinimleri olduğunu hesaba katmalısınız. Dünya şampiyonası için savaşmak istiyorlar ve bunun için doğru ekipmana ihtiyaçları var." dedi.

Red Bull'un arkasında Renault markasının hemen görülmeyeceğinin sinyallerini veren Tost, Red Bull gibi diğer motor üreticilerinin de 'motor dondurma' konusunda bir karar alma peşinde olduğunu düşünüyor.

65 yaşındaki Tost; Mercedes, Ferrari ve Renault gibi ekiplerin kişisel çıkarlarıyla bu oyunda olduklarını hissediyor. Kaybedilen zamanın Red Bull'un halledilmesi gereken işleri için bir engel olduğunu ifade ediyor.

Tost, "Bu, lider olan üreticilerin bir oyunu." 

"Hemfikir olduklarını söyleyip dursalar bile temelde aynı fikirde değiller. Sadece zaman kazanmak istiyorlar." dedi.

 

 

 

Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık

Önceki haber

Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık

Sonraki haber

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

3s
2
Formula 1

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

57 dk
3
Formula 1

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak

27 dk
4
Formula 1

Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"

3s
5
Formula 1

Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık

2s
Son Haberler
Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak
F1

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak

27dk
Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"
F1

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

57dk
Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık
F1

Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık

2s
Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"
F1

Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"

3s
Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu
F1

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

3s
Son Videolar
DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25 26:58
Formula 1
7 Şub 2021

VİETNAM'DA PATLAYAN PATLAYANA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 25

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24 23:08
Formula 1
7 Şub 2021

MERCEDES VARİ PİT STRATEJİSİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 24

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23 26:38
Formula 1
7 Şub 2021

YENİ SEZON, YENİ MOTOR, YENİ HEDEFLER - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 23

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22 29:29
Formula 1
7 Şub 2021

KARİYERİMİZİN İLK SEZON FİNALİ! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 22

Zeynep Temel More from
Zeynep Temel
Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"
Formula 1 / Son dakika

Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"

McLaren, Mercedes'le arasındaki farkı kapatacağına inanıyor
Formula 1 / Son dakika

McLaren, Mercedes'le arasındaki farkı kapatacağına inanıyor

Ferrari, çalışanlarına 7.500 Euro ikramiye verecek
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, çalışanlarına 7.500 Euro ikramiye verecek

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton'ın yeni F1 anlaşmasıyla, Senna hikayesinin tekrarı engellenmiş oldu

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak

Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"

Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık

Formula 1, sprint yarışına da puan vermeyi planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, sprint yarışına da puan vermeyi planlıyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı
GENEL GENEL / Son dakika

Xiaomi'nin Mercedes ile ortaklaşa hazırladığı elektrikli Scooter ortaya çıktı

Son Haberler

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, genç sürücülerini diğer takımlarda yarıştırmaya açık

Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hughes: "Verstappen ve Russell 2022'de Mercedes adına yarışabilir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.