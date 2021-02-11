Tost: "Renault motoruyla yarışlarda 'rekabetçi' olamayız"

Red Bull Racing ve Honda arasındaki ortaklık, bu yıl sonrasında sonra sona eriyor ve bu karar Avusturyalı ekibinin şimdiden başını ağrıtmaya başladı.

Red Bull'un gelecek sezon için bir motora ihtiyacı olmasının yanı sıra kardeş takım AlphaTauri'nin de 2022'de yeni düzenlemelere göre yarışmak için bir güç ünitesine ihtiyacı var.

Honda'nın ayrılmasıyla birlikte 2022 yılında gridde Mercedes, Ferrari ve Renault olmak üzere sadece üç motor tedarikçisi kalacak.

Renault'nun motor tedarik edebileceği kendi ekibi varken Ferrari'nin motor sağladığı - kendisi de dahil - üç ekip bulunmakta. Mercedes ise dört takıma motor sağlıyor.

Takım Patronu Franz Tost ise, Honda ve Red Bull'un birlikte ortak bir çözüme ulaşmasını umuyor. Aksi halde Max Verstappen'in takımı için işler, ileride çıkmaza girecek gibi gözüküyor.

Kurallara göre Renault'nun artık bir müşteri ekibi olmaması, Fransız üreticinin Red Bull'a motor tedarik etmek zorunda kaldığına işaret ediyor. Franz Tost ise bu senaryodan kaçınılması gerektiğini düşünüyor ve Renault ile yeniden bir araya gelmenin rekabet açısından bir geri adım olacağından korkuyor.

Motorsport-Magazine konuşan Avusturyalı takım patronu, "Renault bir fabrika takımı. Renault güç ünitesiyle yarışlarda gerçekten rekabet edebileceğimizi hayal edemiyorum."

"Red Bull ve Dietrich Mateschitz'in başka gereksinimleri olduğunu hesaba katmalısınız. Dünya şampiyonası için savaşmak istiyorlar ve bunun için doğru ekipmana ihtiyaçları var." dedi.

Red Bull'un arkasında Renault markasının hemen görülmeyeceğinin sinyallerini veren Tost, Red Bull gibi diğer motor üreticilerinin de 'motor dondurma' konusunda bir karar alma peşinde olduğunu düşünüyor.

65 yaşındaki Tost; Mercedes, Ferrari ve Renault gibi ekiplerin kişisel çıkarlarıyla bu oyunda olduklarını hissediyor. Kaybedilen zamanın Red Bull'un halledilmesi gereken işleri için bir engel olduğunu ifade ediyor.

Tost, "Bu, lider olan üreticilerin bir oyunu."

"Hemfikir olduklarını söyleyip dursalar bile temelde aynı fikirde değiller. Sadece zaman kazanmak istiyorlar." dedi.