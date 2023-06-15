Tost: "Red Bull'un üstünlüğü spora zarar vermiyor"

Geçen yıl 17 yarış kazanan Red Bull, bu yıl çıtayı daha da yükseğe koyarak şu ana kadar her yarışta podyumun en üst basamağına çıktı.

Pek çok uzman, Red Bull'un bu yıl her yarışı kazanmasının ihtimal dışı olmadığını ve bunun olağanüstü bir başarı olacağını söylüyor fakat Franz Tost bu konuda çok endişeli değil.

Tost, Avusturyalı OE24'e verdiği demeçte, Red Bull'un inanılmaz üstünlüğü konusunda endişeli olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır."

"Nereye gidersek gidelim, neredeyse her pist dolu. Çok fazla taraftar var. Avusturya GP'si için de durum öyle."

"Almanya ve Avusturya'da katılımın düşmesinin başlıca nedeni yerel kahramanların olmaması."

"1988'de Almanya'ya geldiğimde Formula 1 orada pek de dikkat çeken bir konu değildi. Sonra Michael Schumacher geldi ve reytingler yükseldi. Aynı şey İspanya'da [Fernando] Alonso ile oldu."

"Şimdi Max faktörü var. Red Bull ona inanılmaz bir araç verdi. Ayrıca [takımın] sansasyonel bir teknik ekibi var."

"Red Bull ve Max'in olağanüstü yetenekleri mükemmel bir kombinasyona yol açtı. Kimse ona yaklaşamıyor."