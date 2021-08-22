Tost: "Red Bull'un projesi, büyük üreticilerin dikkatini çekebilir"
AlphaTauri patronu Franz Tost, Red Bull'un motor projesinin bir noktada büyük üreticilerin dikkatini çekeceğini düşünüyor.
Red Bull, 2021 sezonunun ardından Honda'nın motor projesini devralacak ve bu güç ünitesini, kendi kurduğu Red Bull Powertrains bölümü altında yönetecek.
Artık motorun haklarını elinde bulunduran Red Bull, kendi bünyesindeki AlphaTauri'ye motor tedarik edecek.
Red Bull'un bu çalışmalarının gelecekte bazı üreticileri takıma çekebileceği düşünülüyor ve bu markalardan bazıları Volkswagen Grubu'na ait Audi ve Porsche markaları olabilir.
AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Avusturyalı ekibin çok doğru bir yön izlediğini ve projenin büyük üreticileri takıma çekebileceğini dile getirdi.
Tost şöyle konuştu: "Umarım bunu yapmak bize yardımcı olur çünkü bu güç üniteleri artık kendi şirketimiz tarafından üretilecek. Sonuçta Scuderia AlphaTauri de Red Bull'a ait."
"Red Bull Technology, Helmut Marko ve Christian Horner'ın şu anda çok doğru hareket ettiğini ve tüm bu projeyle tamamen bağımsız olmamız için doğru gelişim yönünü seçtiğimizi vurgulamalıyım."
"Er ya da geç yatırım veya başka bir şey teklif edecek büyük bir otomobil üreticisinin geleceğine inanıyorum. Fakat şimdi altyapı inşa etmemiz ve kendi yaklaşımımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu ilk ve son derece önemli adım. "
Faenza merkezli ekibin, güç ünitesinin gelişimine katkıda bulunup bulunmadığı sorulduğunda, Tost, "Hayır, bu konuda hiçbir etkimiz yok. Şimdi tüm bunlar Red Bull Technology tarafından yapılıyor ve gelecekte her şeyin nasıl olacağını göreceğiz. Fakat bize oldukça rekabetçi motorlar sağlanacağına eminim." cevabını verdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images