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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Tost, Tsunoda'ya sahip çıktı: "Yuki'nin hiçbir suçu yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

AlphaTauri patronu Franz Tost, sıralama turlarının son bölümündeki olayda Red Bull'un neden Yuki Tsunoda'yı eleştirdiğini anlamadığını, çünkü genç sürücünün herhangi bir hata yapmadığını söyledi.

Tost, Tsunoda'ya sahip çıktı: "Yuki'nin hiçbir suçu yok"

Grid cezası olmasına rağmen Pierre Gasly'e yardım etmek amacıyla sıralama turlarının son bölümüne kadar çıkan Yuki Tsunoda, son anlarda pist dışına çıkarak Sergio Perez ve Max Verstappen'in turlarını mahvetmekle suçlanıyordu.

Fakat Tost, Tsunoda'nın kesinlikle yanlış bir şey yapmadığını, arkasındaki daha hızlı isimlerin yolundan çekilmek amacıyla pist dışına çıkarak kesinlikle doğru bir karar verdiğini düşünüyor.

Tost, "Perez'in neden pistin o kısmında dışarı çıktığını kesinlikle anlamıyorum. Yuki, sıralama turlarında tıpkı diğer tüm sürücülerin yaptığı gibi, arkadan gelen sürücülere yer açmak için kenara çekildi."

“Yuki en hızlı turunda değildi. Olay bu kadar basit. Bu yüzden bu işten gerçekten hiçbir şey anlamıyorum." dedi.

Tost, Tsunoda'nın hızlı araçların kendisine doğru yaklaştığının gayet farkında olduğunu ve önlerinden çekilmenin en iyi yolunun da pist dışına çıkmak olduğu için, orada yol verdiğini belirtti.

Tost, "Takım radyosundan ona, arkasına Red Bull sürücülerinin geleceğini söyledik ve kendisini kolayca geçebilmeleri için pist dışına çıktı. Perez onu takip etti ve bu, Yuki'nin suçu değil."

"Yuki orada hata yapmadı, bilerek pist dışına çıktı. Ona Red Bull sürücülerinin geleceğini, Perez'in yaklaştığını söyledik ve o da onları rahatsız etmemek ya da önlerinde durmamak için kasten pist dışına gitti." dedi.

Tsunoda motor değişikliği yapması nedeniyle grid cezası almıştı ve bu yüzden yarışa gerilerden başlayacak. AlphaTauri temelde onu, Gasly'e hava koridoru vermesi için son bölüme taşıdı.

Tost, “Pierre'e hava koridoru verdi, hepsi bu kadar basit. Onun Norris'in önünde olmasını istedik. Bu yüzden pistteydi." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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