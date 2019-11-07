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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Red Bull rekabetçi olduğu sürece F1'de kalacak"

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Tost: "Red Bull rekabetçi olduğu sürece F1'de kalacak"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Kas 2019 18:00

Toro Rosso takım patronu Franz Tost, Red Bull'un Formula 1'de rekabetçi olmaya devam ettiği müddetçe sporda kalacağını söyledi.

Dietrich Mateschitz şu anda Red Bull'un önemli bir hissesini elinde bulunduruyor ve Avusturyalı ekip, son beş yılda şampiyonluk kazanmayı başaramadı.

2020 yılından sonra hem Red Bull hem de Honda, Formula 1'de devam edip etmemeyi tartışıyorlar ve şimdiye kadar alınmış bir karar bulunmuyor.

Red Bull bu beş yıllık süreçte galibiyet savaşları verse de, şampiyonluk yolunda Mercedes'in önemli bir rakibi olmayı başaramadı.

Red Bull'un "kardeş takımı" Toro Rosso'nun patronluğunu yapan Franz Tost, Avusturyalı takımın kısa vadede spordan çekilme ihtimalini pek de yüksek görmüyor.

Tost, "Rekabetçi oldukları sürece Red Bull, kesinlikle Formula 1'le ilgilenecek. Red Bull kazanmak isteyen ve buna ihtiyacı olan bir marka."

"Daha şimdiden dört kez şampiyonluk kazandılar ve eğer paketlerinde rekabetçi olursa ve motor tedarikçisi takıma güçlü bir güç ünitesi verirse, Red Bull galibiyetler ve şampiyonluklar için savaşabilir."

"Eğer durum buysa bırakmaları için herhangi bir sebep göremiyorum."

"Formula 1 küresel bir spor ve pazarlama açısından F1 kadar verimli olan başka bir spor bilmiyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz ancak Red Bull Racing, muhtemelen rekabetçi olduğu sürece burada kalacaktır."

Tost, ayrıca Red Bull'un kendilerinden pilotlar almasından da memnun.

"Bundan memnunum ve bu iyiye işaret. Eğer sürücüleri almaya devam etmeselerdi o zaman iyi bir iş yapmadığımız anlamına gelirdi. Bu beni üzerdi."

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Editör Roy Rijsdijk

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