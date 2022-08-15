Tost: "Ralf Schumacher, Michael gibi şampiyonluklar kazanabilirdi"

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Tost, Red Bull’un kardeş takımı AlphaTauri’nin (2005-2020 yıllarındaki adıyla Toro Rosso ) takım patronu olmadan önce BMW’de görev almıştı.

Tost, 1999 ve 2004 yılları arasında BMW ile Williams’ın ortak fabrikasında, o dönem Alman üretici için yarışan Michael'ın küçük kardeşi Ralf Schumacher ile birlikte çalışma fırsatı buldu.

Bunun öncesinde Ralf ile Tost'un yolu alt kategorilerde de kesişmişti.

F1-Insider ile olan röportajında Tost, "Ralf müthiş biçimde hızlıydı, inanılmaz yetenekliydi"

"Her şeyi çok çabuk öğrendi ve uyguladı."

"Kariyerinin başlangıcındaki en önemli olay Japon Formula Nippon'u kazanmasıydı. Bir Avrupalının kazanması neredeyse imkansız olan son derece kaliteli bir şampiyonaydı."

“Ralf ile Japonya'ya gittim ama orada kalmaktan pek hoşlanmadı. Sözleşmesi aslında iki yıllık olduğu için ona 'ilk yıl şampiyonluğu kazan, o zaman Japonya'daki süreyi kısaltabilirsin' dedim. Ve yaptığı şey bu oldu."

Ralf Schumacher Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"1996 Silverstone'da McLaren-Mercedes'i test ederken yaşadığı talihsizliği hâlâ hatırlıyorum. Goodyear lastikleri takılmıştı. Ralf o zamanlar Japonya'da Bridgestone ile testler yapıyordu. Bu yüzden pencereden dışarı doğru eğildi ve 'Goodyear bir şey düşünmezse, Bridgestone'a karşı problem yaşayacaklar' dedi. Öyle de oldu."

"Bu, Ralf'in bir test sürücüsü olarak önceden ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Formula 1 zamanına gelince, Juan-Pablo Montoya (2001-2004) veya Jenson Button (2000) gibi yüksek kaliteli, son derece hızlı takım arkadaşları vardı ve onları mücadele etti."

"Onun sorunu mu? Asla doğru zamanda doğru yerde olmadı, yoksa kardeşi gibi şampiyonluklar kazanacaktı. Sonunda hızına mâl olan şey, yaşadığı son derece ciddi iki kazaydı. Bunlardan biri Monza'da test yaparken (2003'teki ikinci Lesmo'da görülmemiş bir test kazası) diğeri de Indianapolis'teki kazaydı."

Tost ayrıca Juan Pablo Montoya'ya da değindi ve büyük oranda disiplinsiz olmasından dolayı F1'de büyük başarılar yakalayamadığını söyledi.

1999 CART Şampiyonu ve iki kez Indy 500 galibi için Tost, “Ralf gibi Juan da son derece yetenekli ve hızlıydı."

"Fakat herkes gibi Montoya'nın da Michael'a kıyasla eksik olduğu şey, Formula 1'e tam olarak odaklanmamasıydı. Michael için sadece Formula 1 vardı, başka hiçbir şey yoktu. "

"Yeteneğe bakarsak, Montoya kolayca şampiyon olabilirdi. Ancak Formula 1'de şampiyonluk kazanmak için yetenek tek başına yeterli değil. Yeteneğinizi doğru kullanmak için gerekli disipline sahip olmalısınız." dedi.

Çeviri: Asya Kalpar