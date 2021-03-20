Tost: "Perez, Verstappen'e karşı şansı olmadığını biliyor"

Hem Pierre Gasly hem de Alex Albon, AlphaTauri/Toro Rosso'da iyi performans gösterseler de, aynı performansı Red Bull'a taşıyamadılar.

Gasly, sadece yarım yılın ardından Toro Rosso'ya geri gönderilirken, Albon da yaklaşık bir buçuk yılın ardından koltuksuz kaldı.

Şimdi buraya tecrübeli Sergio Perez geçecek ve Meksikalı sürücünün ne yapacağı merak ediliyor.

Sözlerine Toro Rosso/AlphaTauri'de birlikte çalıştığı Gasly'nin başarısızlığını değerlendirerek başlayan takım patronu Franz Tost, Fransız pilotun başarısız Red Bull macerasını iki faktöre bağlıyor: Öncelikle istediği gibi davranmayan bir araca sahip olmasına, ikincisi ise Max Verstappen'e.

Tost, "Oraya gittiğinde, takım arkadaşı olarak Max Verstappen'e sahipti ve Max, birkaçı hariç yanındaki herkesi yok eden bir isim."

“Oraya çok yüksek beklentilere sahip çaylak bir sürücü olarak giderseniz, istediğiniz gibi davranmayan bir araca sahip olursanız ve yanınızda dört ya da beş yıllık F1 tecrübesi olan ve griddeki en hızlı sürücülerden birisi olan Max Verstappen varsa, o zaman kesinlikle batarsınız." dedi.

Tost, Perez'in Verstappen'e karşı hiç şansının olmadığını çünkü Hollandalı pilotun çok iyi bir sürücü olduğunu dile getirdi.

"Eğer araç ona uyarsa, Perez kesinlikle iyi sonuçlar alacak. Damgasını vuracak ve pek çok puan toplayacak. Yine de Perez, Max'in onu yeneceğini ve ona karşı hiç şansı olmadığını biliyor."

"Perez, Verstappen'in yanında kendisini neyin beklediğini bilen deneyimli bir pilot. Bu yüzden belki de durum biraz daha iyi idare edecek."

Gasly'nin ana takıma yükselmek için herhangi bir şansı olup olmadığı sorusuna ise, "İnanmak bilmek değil. Bu yüzden bu konuda dikkatli davranıyorum. Bence Pierre, güçlü bir sürücü. Çok iyi bir sürücü. Şu anda bizimle beraber olacağı için mutluyum." yanıtını vermekle yetindi.