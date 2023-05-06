Tost, "önemli ayrılığın" ardından AlphaTauri F1 mühendislerine güveniyor
AlphaTauri Formula 1 patronu Franz Tost, önemli bir ismin ayrılmasının ardından mühendislik ekibine artık güvendiğini söyledi.
Tost, Suudi Arabistan GP'si hafta sonunda katıldığı FIA basın toplantısında mühendislerini eleştirmişti.
Diğer takım patronları, Tost'un açık sözlülüğüyle bilinmesine rağmen, çalışanlarını basın karşısında eleştirmesine şaşırmıştı.
Tost yaptığı açıklamada, mühendislerin kendisine farklı sözler verdiğini ama bunları hiçbir zaman tutmadıklarını belirtti.
Tost, "Mühendisler bana iyi bir ilerleme kaydedeceğimizi söylüyorlar fakat artık onlara güvenmiyorum. Sadece tur zamanını görmek istiyorum, çünkü önemli olan tek şey bu."
"Kış aylarında bana aracın harika olduğunu, büyük bir ilerleme kaydettiğimizi söylediler. Sonra Bahreyn'e geldik ve çok gerideydik. Ne diyebilirim ki?" dedi.
Cuma günü Miami'de Tost'a daha önceki yorumlarına hâlâ bağlı olup olmadığı sorulduğunda, önemli bir ayrılık sonrası görüşlerini değiştirdiğini açıkladı.
"Güvenmediğim kişi gitti. Güvendiğim diğer kişiler ise tamamen rahatlar. Hepsi iyi bir iş çıkarıyor."
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images
Tost hangi mühendisten bahsettiğini açıklamazken, takımdan bu konuda bir yorum gelmedi.
Ancak AlphaTauri'nin aerodinami şefi Dickon Balmforth'un sezonun başlamasının ardından Faenza merkezli ekipten ayrıldığı anlaşılıyor.
Balmforth Mayıs 2018'den bu yana takımın İngiltere'deki Bicester rüzgar tüneli tesisinde görev yapıyordu.
F1 kariyerine 2003'te Williams'ta başlayan Balmforth, takımla geçirdiği üç yılın ardından Red Bull Racing'e katılmıştı.
Adrian Newey'in Milton Keynes'teki aerodinami ekibinin bir parçası olarak 12 yılı aşkın bir süre geçirdi. 2018 yılında ise Toro Rosso'nun yolunu tuttu.
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