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Tost öfkeli: "Abu Dabi'de strateji ekibimiz 'işe yarayacak' bir strateji bulamadı"

Franz Tost, AlphaTauri'nin sıralamada sekizinciliğe düşmesinin ardından strateji ekibine ateş püskürdü.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri

Tsunoda, AT04'ünü sekizinci sırada eve getirmeden önce altıncı sıradan start aldığı sezon finalinde günün pilotu seçildi. 

Ancak günün sonunda AlphaTauri, Takımlar Şampiyonası'nda yedinciliğe ulaşamadı.

Ancak tek pit stop stratejisi Japon sürücünün Sergio Perez ve Fernando Alonso'ya pozisyon kaybetmesine ve AlphaTauri'ye dört puana mal oldu.

Tost bu konuda suçu direkt olarak AlphaTauri strateji ekibine yükledi.

Sky Deutschland'a verdiği demeçte Tost, "Doğru bir strateji yapamayacak kadar aptal olduğumuz için ve pit duvarında 'Yuki'yi pite alın' dediğim için çok fazla tartışma yaşadığım için kızgınım." 

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"Bana bunun işe yarayacağı söylendi ama yaramayacağını anlamıştım."

"Yuki, altıncı olamazdı -çünkü Perez yarışta çok daha hızlıydı- ama kolaylıkla yedinci olabilirdi."

"Her şeyi berbat ettik çünkü saatlerce bilgisayar başında oturan teknisyenler işe yarayacak bir strateji bulamadılar." dedi.

Tost, AlphaTauri'deki son birkaç haftalık görevi için İtalya'ya geri döneceğini de ekledi.

"Bu gece eve uçuyorum ve Pazartesi öğleden sonra ofiste randevularım var. Bu durum 23 ya da 24 Aralık'a kadar devam edecek, yani 31 Aralık'a kadar tamamen meşgul olacağım."

Tost tek pit stop kararına kızmış olabilir ancak Tsunoda, iki pit stop yapsalardı da daha ileri gidemeyeceğini düşünüyor.

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Will Buxton, F1TV

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri, Will Buxton, F1TV

"Planımız buydu ama bunun zor olacağını biliyorduk."

"Lastikleri dinledik ve ilk etapta oldukça iyi dayandılar. Bu önemli bir andı."

"En iyi takımlarla aynı stratejiyi uygulasaydım altıncı olabilir miydik bilmiyorum."

Tsunoda, AlphaTauri'nin sekizinci sırada kalmasına rağmen 2023 sezonundan olumlu sonuçlar çıkarabileceğini söylüyor.

Tsunoda, "Bence Abu Dabi'de yaptıklarımız ve yükseltmeler, gelecek yıl için iyi bir işaret. Yani en azından bazı olumlu sonuçlar ve iyi veriler elde ettik."

"Yaptıklarımıza devam ediyoruz. Açıkçası henüz yeterli değil ama gelecek yıl pek çok şeyin değişeceğini biliyorum. Umarım bu bize ileriye doğru bir adım attırır." dedi.

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