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Formula 1 Haberler

Tost: "Nyck de Vries, Abu Dhabi testinde bizi etkiledi"

Nyck de Vries yeni takımıyla sadece bir test gününe katılsa da, AlphaTauri takım patronu Franz Tost'u etkilemeyi başardı.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Tost: "Nyck de Vries, Abu Dhabi testinde bizi etkiledi"
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Formula 1'deki ilk yarışına geçtiğimiz Eylül ayında Williams'la İtalya Grand Prix'sinde çıkan Nyck de Vries, 2023'te tam zamanlı olarak seride yer alacak.

AlphaTauri ona Yuki Tsunoda ile birlikte en az 23 hatta 24 yarışa katılma fırsatı verecek.

De Vries, 2022'nin son yarışına kadar Mercedes ile sözleşmesi olduğu için yeni takımıyla ilk sürüşünü Abu Dhabi testinde yaptı.

AT03'teki ilk test De Vries için iyi geçti ve takım patronu Franz Tost'u tatmin etti.

Speedweek'e konuşan Tost, "Eğer aracımız iyiyse, Nyck'ten çok şey bekliyorum."

"Abu Dhabi'de mükemmel bir test yaptı ve geri bildirimleri çok iyiydi." 

"Onu iyi bir şekilde hazırlayacağız. Resmi F1 testleri başlamadan önce iki lastik testimiz ve özel bir testimiz daha olacak."

"Sezon başlamadan önce 3.000 ila 4.000 kilometre yol kat etmiş olacak."

"Bu da onun sezona iyi hazırlanmış şekilde başlamasını sağlayacak." dedi.

De Vries, AlphaTauri'de Pierre Gasly'nin yerini alacak ve burada 'te üçüncü F1 sezonuna başlayacak olan Tsunoda'ya eşlik edecek.

Tost, Japon sürücünün de 2023'te iyi bir adım atmasını umuyor.

"Yuki iyi bir ilerleme kaydetti. Kendini geliştirdi ve sonlara doğru sıralama turlarında Pierre'den daha hızlıydı."

"Daha ne kadar gelişebileceği tamamen kendisine bağlı. Şahsen 2023'te güçlü bir performans sergilemesini bekliyorum"

Gasly ile ilgili de Tost, "Artık çok tecrübeli bir pilot fakat orada hem Alpine'i hem de aracı çok iyi tanıyan güçlü bir takım arkadaşı olacak."

"Oraya ne kadar çabuk entegre olacağını bekleyip göreceğiz." dedi.

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