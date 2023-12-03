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Tost, 'mühendislerime artık güvenmiyorum' sözlerine açıklık getirdi

Emekliye ayrılan Franz Tost bu yılın başlarında, tipik bir açık sözlülükle "Artık mühendislerime güvenmiyorum" dediğinde ortalık karışmıştı.

Editör Burak Yasul
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Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri

Tost, 18 yıldır başında bulunduğu AlphaTauri takım patronluğu görevinden 2024 sezonu öncesinde ayrılıyor.

Bahreyn'deki sezonun açılış yarışında puan alamamasının ardından AlphaTauri mühendislerini kamuoyu önünde eleştirmesi açık sözlülüğüne iyi bir kanıt olmuştu.

Tost personelinin bu sözleri nasıl karşıladığını açıkladı, "Mühendisler kimi kastettiğimi anladılar."

"Size arka plandaki hikayeyi anlatmalıyım."

"Geçen yıl aracımız rekabetçi değildi. O zaman bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledim. Çünkü arkalarda yuvarlanıp gitmemizi kabul edemem, en azından orta sıra takımların ön kısmında olmak istiyorum."

"'Evet, çok sıkı çalışıyoruz ve çözümlerimiz var. Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz."

"Onları aero departmanında ziyaret ettim. Bana rakamları söylediler ve 'araç harika olacak' dediler. Gerçekten iyi performansımız olacak, rüzgar tünelinde çok iyi rakamlar, falan filan."

"Sonra Bahreyn'e geldik ve yarışı beklememe gerek kalmadı. Testten sonra zaten hiçbir yerde olmadığımızı biliyordum."

"Sonra sinirlendim ve onlara 'neler oluyor' dedim."

"Biliyorsun, bir güncelleme geliyor."

"Ben de dedim ki, 'Güncelleme umurumda değil. Bu otomobil iyi performans göstermeli."

"Sonra, basın toplantınızda bana bu konu soruldu ve ben de 'Artık onlara güvenmiyorum' dedim."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

"Eğer insanlara artık güvenmiyorsam, o zaman gönderilirler. Durum buydu."

"Onları değiştirdik ve bazı yeni insanlar getirdik. Bu yüzden artık aero departmanında iyi bir ekibimiz olduğunu umuyoruz."

"Bu yıl şimdiye kadar getirdikleri tüm güncellemelerin kabul edilebilir şekilde çalıştığını söylemeliyim." dedi.

AlphaTauri ayrıca düşük performans gösteren Nyck de Vries'in yerine gelecek yıl Yuki Tsunoda'nın yanında yer alacak isim olarak Daniel Ricciardo'yu getirdi.

AlphaTauri sezon sonunda F1 Takımlar Şampiyonasını sekizinci sırada tamamladı.

Tost, "Benim kolay bir liderlik tarzım var."

"İnsanlarla birlikte oturuyorum, bir konuyu tartışıyoruz. Bir karar veriyoruz ama sonra bu konunun üzerinden geçmeliyiz."

"Sevmediğim şey bir şeye karar verip daha sonra onu değiştirmek ve başka bir yöne gitmektir."

"Bunu yapmalısınız. Başlangıçta bazen küçük sıkıntılar yaşadığımızı söylemeliyim, ancak insanlar daha sonra bana alıştı ve daha sonra harika bir işbirliğimiz oldu." dedi.

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