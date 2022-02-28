Tost: "Motor tarafındaki çalışmalarda, geçen yılla hiçbir fark yok"

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Honda, 2022 Formula 1 sezonunun ardından Formula 1'den resmi olarak çekilme kararı almıştı. Marka, şirketin karbon nötr olma projelerine odaklanmayı seçmesinden ötürü böyle bir adım attı.

Yine de Red Bull, motorların gelişiminin dondurulması sayesinde, herhangi bir gelişim çalışması olmayacağı için Honda güç ünitesini kullanmaya devam etmek için Japon üretici ile anlaştı.

Bu kapsamda Honda sporda resmi olarak yer almasa da, motorlar yine Japonya'daki Sakura merkezinde üretiliyor ve Red Bull'a teknik destek veriliyor. Ancak tüm bu maliyeti Honda değil, Red Bull karşılıyor. Bundan ötürü de motorun adı Red Bull oldu.

Bu anlaşma, 2025 sonuna kadar uzatılmış durumda ve o tarihe kadar hem Red Bull hem de AlphaTauri, Red Bull markalı Honda üniteleriyle devam edecekler. Üniteler Japonya'da üretilecek ve Honda, teknik destekte bulunacak.

AlphaTauri patronu Franz Tost, Honda'nın resmi olarak spordan çekilmesine rağmen şimdiye kadar operasyonel anlamda hiçbir değişiklik görmediklerini söyledi.

Motorsport-Total.com'a konuşan Tost, Honda'nın ayrılmasından sonra AlphaTauri için operasyonel anlamda değişen bir şey olup olmadığı sorulduğunda, "Şu anda değişen bir şey yok çünkü Honda hâlâ aynı kişilerle çalışıyor ve biz de geçen yılla neredeyse aynı insanlara sahibiz."

"Motorlar Japonya'daki Sakura fabrikasında üretildi. Bu açıdan herhangi bir fark yok."

"Operasyonel düzeyde herhangi bir sıkıntı çıkmasını beklemiyoruz çünkü neredeyse hiçbir şey değişmedi."

"Sadece teknik anlamda değil, personel tarafında da değişiklik olmadı. İş süreçleri 2021'le aynı."

"Honda F1 projesinin yöneticisi Masashi Yamamoto bile yeni bir rolle de olsa hâlâ projede yer alıyor." dedi.

Franz Tost, Team Principal AlphaTauri Fotoğraf: Red Bull Content Pool