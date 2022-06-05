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Formula 1 Haberler

Tost: "Mick çabucak silip atılmamalı"

AlphaTauri takım patronu Franz Tost'a göre Mick Schumacher'e daha fazla zaman tanınması gerekiyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Tost: "Mick çabucak silip atılmamalı"
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Mick Schumacher, bu yıl şimdiye kadar hayal kırıklığı yaratan isimlerin başına geliyor ve puan alabilecek bir araca sahip olmasına rağmen tempo olarak istenen seviyede görünmüyor.

Alman pilot zaman zaman iyi yarışlar çıkarsa da, sık sık hatalar yapıyor ve temiz bir hafta sonu geçiremiyor.

Hal böyle olunca ilk yedi yarışta tek bir puan dahi alamadı ve geleceği her geçen yarış daha da fazla konuşulmaya başlandı.

Ancak AlphaTauri patronu Franz Tost'a göre Schumacher için daha fazla zamana ihtiyaç var.

Tost, F1-Insider.com'a şöyle dedi: "Bana göre Mick'i yabana atmamalı ya da onu çabucak gözden çıkarmamalısınız."

"Şahsen ona inanmaya devam ediyorum. Onun Formula 2 ve Formula 3'ü kazandığını unutmamalıyız."

"Bunlar tesadüfen kazanabileceğiniz şeyler değil."

"Mick'in belki de biraz daha fazla zaman ihtiyacı var ve ona bunun verilmesi gerekiyor."

"Bu, Formula 1'deki henüz ikinci sezonu ve bu yıl sürmesi son derece zor olan yeni araçlara geçtik."

Mick için ana problemlerden birisi, bu yıl yeni araçlara geçilmesi ve bunlara tekrar adaptasyon gerekmesi gibi görünüyor.

2010-12 yılları arasında Mercedes'te Michael Schumacher ile çalışan Norbert Haug da 23 yaşındaki sürücüye destek verdi.

"Mick öğrenmeye devam ediyor. Araçtan mümkün olan her şeyi çıkarmaya çalışıyor ve böyle zamanlarda birkaç santim erken dönerseniz, bunun kötü sonuçları olabilir."

"Yine de takım şu anda onun yanında durmalı. Eğer işleri yoluna koyarsa eminim puan da kazanacaktır."

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, arrives at the circuit

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri, arrives at the circuit

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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