Tost: "Mercedes'in baskınlığı F1 için iyi değil"

2020 Formula 1 sezonu şimdiye kadar sürprizlere ev sahipliği yaptı. Ancak gridin ilk çizgisinde herhangi bir değişiklik olmadı.

Son altı yılda altı şampiyonluk kazanan Mercedes, geçen yıla kıyasla önemli bir adım atarak rakiplerinin ciddi oranda önüne geçti.

Alman ekip, geride kalan üç yarışın tamamında rakiplerine kıyasla çok iyiydi ve sadece vites kutusu sorunlarıyla boğuştuğu ilk yarışta zorlandı.

Konu hakkında konuşan Tost şöyle dedi: "Mercedes'in bu kadar baskın olması ve seriyi bu kadar domine etmesi, Formula 1 için hiç de iyi bir durum değil."

"Umarım Max Verstappen, Red Bull ve Honda ile bu yıl birkaç yarış kazanabilir. Ancak bunu başarması bile çok zor olacak. Çünkü Mercedes daha da güçlendi."

AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, Macaristan'daki yarışta formasyon turundayken pistin kuruduğunu ve kuru zemin lastiklerine geçmek istediğini söyledi.

Ancak AlphaTauri cevap vermedi.

Takımın çağrısıyla formasyon turunda kuru zemin lastiklerine geçen Haas pilotları ise önemli bir avantaj yakaladı. Ama sonunda 10 saniye zaman cezası aldılar.

Tost bununla ilgili şöyle dedi: "Formasyon turunda sürücülerle konuşamayız. Buna izin verilmiyor. Yani onlara bu bilgileri veremezdik ve bu yüzden cevap vermedik."

İtalyan ekip, Macaristan'dan puansız ayrılmıştı.