Tost: "Mercedes yine favori"

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, 20 Ocak'ta 65 yaşına girdi ve F1-Insider.com bunu kutlamak üzere kendisiyle iletişime geçti. Sonrasında Tost, çok sayıda soruyu yanıtladı.

Sadece F1-Insider.com'a konuşan Tost, "Doğum günüm umrumda değil. Burada, montajı biten şasimizin yanında duruyorum. Bunun anlamı şu: Kutlama yapmıyoruz, çalışıyoruz!" dedi.

Sonrasında kendisine 2021 için AlphaTauri'nin hedefleri soruldu.

Tost, "Her açıdan iyi bir konumdayız. Gasly gibi yarış kazanabileceğini çoktan kanıtlamış bir sürücümüz var. Yanında ise Yuki Tsunoda gibi heyecan verici bir genç yetenek olacak."

"Bu sezon çok bir konumdayım: Deneyimli bir pilotumuz ve deneyimli pilottan -özellikle teknoloji ve araç ayarı anlamında- bir şeyler öğrenebilecek genç bir sürücümüz var. Bu şekilde doğru yolu çok daha hızlı şekilde bulabilirsiniz. İki genç pilotla işler gittikçe zorlaşıyor ve çok fazla vakit alıyor. "

"Ancak başarının %100 garantisi yok. 2020'de bir yarış kazanmamıza ve neredeyse her pistte hızlı olmamıza rağmen, sezonu ancak yedinci bitirebildik. Bu, üçüncülük savaşının ne kadar yakın olduğunu gösteriyor." dedi.

Red Bull'un 2021'de Mercedes'i yenme umutlarına da yanıt veren Tost, "Kendimizi kandırmayalım! Mercedes açık favori. Özellikle motor tarafında açık bir liderlikleri var. Ancak sonrasında bana göre motor partnerimiz Honda geliyor, ki bu bu aslında ne kadar başarılı olduklarını gösteriyor." dedi.

Pierre Gasly'i de öven Tost, Fransız pilotun bir açıdan Sebastian Vettel'e çok benzediğini dile getirdi.

"Sebastian Vettel bize geldiğinde artık bir çaylak değildi. BMW-Sauber'in test pilotuydu ve Indianapolis'teki Amerika GP'sinde bir yarışa çıkmıştı. Bir Toro Rosso sürücüsü olmak için çok fazla tecrübesi vardı. Galibiyete ulaştığımız 2008 Monza en önemli andı."

"Bir takım her zaman sürücüyle beraber büyür. Ancak aynı zaman bir sürücü ile de geriler. Çünkü sürücü, bir takım için çok belirleyici bir faktördür."

“Sürücü, mühendislere bir aracı daha hızlı yapmaları için doğru girdiyi veren kişidir. Başarılı pilotlar her zaman bir ekiple daha uzun süre kalırlar."

Peki Tost'a göre en iyi sürücünün karışımı nasıl olabilir?

Tost, bu soruya da şöyle yanıt veriyor: “Bir sürücünün öncelikle tutku sahibi olması gerekiyor. Disiplinli ve yenilikçi olması gerekiyor. Bir pilot her zaman kendine şu soruları sormalı: 'Neyi daha iyi yapabilirim? Nasıl diğerlerinden daha iyi olabilirim?' Michael Schumacher böyleydi, Sebastian Vettel de öyle. Ayrıca bu yaklaşımı Mick Schumacher'de de görüyorum."