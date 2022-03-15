Tost: "Mercedes konseptinin bu yıl kopyalanması mümkün değil"

Haberi dinle

Mercedes'in Bahreyn testinin başında yeni bir sidepod yapısına geçmesi, son günlerin ana tartışma konularından birisi oldu. Alman üretici, bu yenilikçi tasarımı Bahreyn testine getirdi ve bundan sonraki güncellemelerini de bu konsepte uygun şekilde yapacak.

Bazıları bu tasarımın göründüğü kadar büyük bir performans getirisi olmadığını düşünse de, tam tersini düşünenler de var ve takımlar şimdiden konsepti incelemeye başladılar.

Cevap arayan sorulardan birisi, eğer bu tasarımın avantajı ortaya çıkarsa, diğer takımların bu çözümü kopyalayıp kopyalayamayacağı.

Tost, böyle bir konsepte geçiş için tüm aerodinamiyi değiştirmeleri ve halihazırdaki güncellemeleri çöpe atıp, baştan gelişim planı yapmaları gerekeceğini söylüyor.

Bunun da 140 milyon dolarlık bütçe sınırında gerçekleştirilmesi pek olası değil.

Motorsport-magazin.com'a konuşan Tost, "Bu, sadece sidepodlar ile ilgili bir durum değil. Sidepod, sadece işin bir kısmını temsil ediyor."

Mercedes W13 fins Fotoğraf: Giorgio Piola

"Eğer bir şeyi değiştirmek zorunda kalırsanız, tüm aerodinamik felsefeyi buna uygun şekilde değiştirmeniz gerekiyor."

"Bunu yapabileceğimizi sanmıyorum çünkü bütçe sınırına bakarsanız, mevcut şartlar altında bile sezon sonu için yapılan hesaplamalarda sınırdayız."

"Tamamen yeni bir araç yapmak için kaynak harcayabileceğimizi düşünmüyorum." dedi.

Tost, bu kadar farklı araç felsefeleri görmenin kendisini şaşırttığını da ekledi.

Tost, "Şu anda neredeyse her araçtan etkilendiğimi söylemeliyim. Sidepod tasarımlarına bakarsanız, tabanlara bakarsanız, çok farklı aero felsefeler var. Doğruyu söylemek gerekirse şaşırdım çünkü hem FIA hem de kuralları yazanların, bunu yaparken mücadeleyi yakınlaştırmayı hedeflediğini düşünüyorum, bu yüzden de araçların birbirine çok benzer görünmesini ve büyük bir fark olmamasını bekliyordum."

"Fakat aero tarafta olduğu kadar mekanik tarafta da faklı çözümler var ve bu da bazı takımların çok iyi bir çözüm bulmuş olabileceği, diğerlerinin ise geride kalmış olabileceği anlamına geliyor."

"Umarım makul bir çözüme sahibizdir ve iyi performans gösterebiliriz. Fakat durum ilginç ve eminim kimse bu kadar farklı araçlar görmeyi beklemiyordu." dedi.

Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images