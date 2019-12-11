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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Mercedes, F1'in 'en baskın' takımı"

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Tost: "Mercedes, F1'in 'en baskın' takımı"
Ekleyen:
, Editör
11 Ara 2019 16:20

Franz Tost ve Formula 1'in en önemli isimleri, Mercedes'in Formula 1'deki en baskın takım olduğunu düşünüyorlar.

Mercedes geride kalan altı yıllık süreçte altı takımlar ve altı pilotlar şampiyonluğu yakalayarak çok önemli bir başarıya imza attı.

Alman üretici, kuralların birkaç kez değişmesine rağmen liderliğini korumaya devam ediyor ve gösterdiği performans, F1 camiasının takdirini kazanmış gibi görünüyor.

Toro Rosso'nun patronu Franz Tost, Auto Bild'e verdiği demeçte, Mercedes'în şimdiye kadar en baskın takım olduğunu söyledi.

Tost, “Bence Mercedes, kesinlikle şimdiye kadarki en baskın takım."

“Ayrton Senna ve Alain Prost günlerindeki McLaren-Honda'dan daha iyi, Schumacher dönemindeki Ferrari'den bile daha baskın.” dedi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel de Mercedes'in mükemmele yakın olduğunu kabul ediyor.

Ferrari sürücüsü “Mercedes mükemmele yakın bir performans sergiliyor."

“Araçlarının bizden daha iyi olduğunu iddia edebilirsiniz, ama tek mesele bu değil. Tüm bu durum bir takım çalışmasından kaynaklanıyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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