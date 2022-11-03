Tost, Marko'nun De Vries'in takımı yöneteceği iddiasını doğru bulmuyor
Franz Tost, Helmut Marko'nun Nyck de Vries'in AlphaTauri'nin takım lideri olacağına dair iddialarını doğru bulmadı ve en önemli şeyin 'rekabetçi bir araca' sahip olmaları olduğunu söyledi.
Pierre Gasly'nin 2023 için Alpine'e geçmesinin ardından Yuki Tsunoda'nın AlphaTauri'deki yeni takım arkadaşı De Vries olacak.
De Vries, Monza'da Williams ile elde ettiği dokuzuncu sıra ile yalnızca tek bir F1 GP'de yarışırken, diğer serilerde oldukça fazla deneyime sahip. Hollandalı pilot, 2019 Formula 2 ve 2020/2021 Formula E şampiyonu.
Geçmişteki başarıları ile Red Bull danışmanı Marko, De Vries'in Faenza merkezli takımın lideri olacağını söyledi.
Marko, "Yuki hâlâ genç ve teknik olarak bu deneyime sahip değil, bu yüzden Nyck takıma liderlik edebilir."
"Gelecek yıl nasıl olacağını göreceğiz, ancak tecrübesine ve kişiliğine bakılırsa Nyck takım lideri olmalı." dedi.
AlphaTauri takım patronu Tost, bu durumdan o kadar emin değil.
Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
Tost, "Bunu göreceğiz."
"Yuki'nin daha fazla Formula 1 deneyimi var. Nyck biraz daha yaşlı, daha fazla yarış tecrübesi var. Birçok yarış ve şampiyonluk kazandı."
"Bence en önemli kısım, pilotlara rekabetçi bir araç sunmamız. Ve sonra her ikisinin de araçta iyi performans göstermesi kolay olacak."
"Bu iki pilottan hangisinin daha hızlı olacağını göreceğiz, henüz bilmiyorum."
"Bunu dört gözle bekliyorum. Her iki pilotun da çok fazla potansiyeli var, her ikisi de hızlı. Başarılı bir sezon geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.
De Vries, gelecek sezon AlphaTauri ile birlikte olacak olsa da; Meksika Grand Prix'sinde ilk antrenman seansında Mercedes aracını kullandı.
Ancak daha şimdiden AlphaTauri ile gelecek sezona hazırlanıyor. De Vries, sezon sonrası Abu Dabi testine hazırlanmak için takımın fabrikasını koltuk ayarı için ziyaret etti.
Tost, "Nyck ile çok iletişime geçtik, koltuk ayarı için Faenza'ya geldi."
"Beraberken sürekli sohbet ediyoruz, birbirimizi tanımamız çok önemli."
"Onu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde takıma dahil etmek istiyorum. Abu Dabi'deki genç sürücü testine de bizimle çıkacak ve takıma daha da adapte olabilecek, sonrasında neler olacağını göreceğiz."
"Onu 2023'e en iyi şekilde hazırlamak amacıyla kış ayları için iyi bir program planladık." dedi.
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