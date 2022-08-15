Tost: "Leclerc, Sainz'dan 0.2 saniye daha hızlı"

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Uzun yıllardır Toro Rosso/AlphaTauri'nin başında yer alan Franz Tost, geride kalan süreçte Carlos Sainz'la çalışma fırsatı yakaladı.

İspanyol sürücü, 2015-17 arası Toro Rosso için yarıştı ve daha sonra Renault'ya, ardından McLaren'a ve son olarak Ferrari'ye geçti.

Sainz geçen yıl gridin en iyileri arasında gösterilen Charles Leclerc'i 5.5 puanla geçerek şampiyonayı önde bitirmeyi başardı. Fakat bu yıla istediği gibi başlayamadı ve geride kalan 13 yarışın ardından takım arkadaşının 22 puan gerisinde yer alıyor.

Normal şartlar altında bu puan farkı daha büyük olabilirdi çünkü Leclerc, lider giderken çok daha fazla sorun yaşadı ve muhtemel galibiyetleri kaybetti.

Tost, F1-Insider.com ile yaptığı röportajda, Leclerc ve Sainz'ı kıyaslarken, normal şartlar altında Monakolu sürücünün Sainz'ı geride bırakacağını dile getirdi.

Tost, "Carlos çok yetenekli ve son derece çalışkan bir pilot. Ferrari'de çok iyi bir performans sergiliyor ve her şey yolundaysa Leclerc ile kafa kafaya gidebilir."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

"Ancak temel hız açısından bakarsak, Leclerc 0.2 saniye daha hızlı." dedi.

AlphaTauri bu yıl Yuki Tsunoda ve Pierre Gasly ikilisiyle yarışıyor. Tost, bu ikilinin genel performansını da yorumladı.

Tost, "Pierre de çok yetenekli. Baştan sona her şeyi düşünüyor ve çok odaklanmış durumda. Doğru araç ile önde olabilir. Bunu vermek de bizim işimiz."

"Yuki'nin inanılmaz bir temel hızı var ama kafa olarak daha net olması gerekiyor. Duygusal değil, daha bilinçli sürmesi gerekiyor."

"Eğer zihinsel anlamda bir sonraki safhaya geçebilirse, o zaman harika bir sürücü olabilir. Fakat bu da onun elinde olan bir şey." dedi.