Önceki / Albon: "Red Bull, araçlarını Verstappen için tasarlıyor" Sonraki / Chandhok: "Mercedes ne zaman bu konseptten vazgeçecek?"
Formula 1 Haberler

Tost: "Lawson, F1'e girmek istiyorsa Japonya'da kazanmalı"

Franz Tost, Liam Lawson'ın Formula 1'e girebilmesi için Super Formula'da başarılar elde etmekten başka çaresi olmadığını söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Tost: "Lawson, F1'e girmek istiyorsa Japonya'da kazanmalı"
Haberi dinle

Alt kategorilerde çok başarılı bir grafik çizen ve sürüş tarzıyla dikkat çeken Liam Lawson, bu yıl Super Formula'da yarışacak.

Burası oldukça rekabetçi bir seri ve Lawson'ın kendisini göstermekten başka çaresi yok gibi görünüyor.

Eğer güçlü bir performans sergileyip, şampiyon olursa da Japonya'da kendisine kapılar açılabilir.

AlphaTauri şefi Franz Tost,  Lawson'a Formula 1'de yer alma şansı verecek koşullardan birisinin burada başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

Tost, "Liam'ın Japon serisi SuperFormula'da şampiyonluğu kazanması gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yapabileceğini kanıtlamak zorunda."

"Testlerde bizimle birlikte çalışarak iyi iş çıkardı. Ona zaman vermeliyiz, onu hazır hale getirmeliyiz ve sonra neler olacağını göreceğiz."

"Her zaman söylerim, her sürücünün kariyeri kendi elindedir, Formula 1'e girip girmeyeceğini sadece kendisi belirler."

"Bir sürücü gerçek bir profesyonel gibi hareket etmeli, çok çalışmalı. Modern Formula 1'de çok yüksek bir rekabet seviyesi var."

"Geçmişle kıyaslandığında durum değişti. Artık şampiyonaya katılmayı hak etmeyen hiçbir pilot yok." dedi.

Bu yıl hangi genç sürücülere antrenmanda sürüş yapma fırsatı verecekleri sorusuna Tost, "Şu anda Liam ve Hajjar'ın her ikisinin de sürüş yapmasını planlıyoruz." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar

Albon: "Red Bull, araçlarını Verstappen için tasarlıyor"

Chandhok: "Mercedes ne zaman bu konseptten vazgeçecek?"
Daha fazlası
Ezel Tan
Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Formula 1
Bahreyn GP

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Formula 1
Bahreyn GP

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor" Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Formula 1
Bahreyn GP

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz" Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Son Haberler

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

F1 Formula 1

Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor Resmi: Stroll, Bahreyn GP'de Aston Martin'e dönüyor

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

F1 Formula 1

Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor" Tsunoda: "AT04 bazı açılardan daha iyi fakat bazı sorunlar devam ediyor"

Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!

Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!

F1 Formula 1

Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı! Aston Martin, "dünyanın en hızlı SUV'sini" F1 tıbbi aracı yaptı!

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

F1 Formula 1

Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz" Szafnauer: "İlk güncellemelerin performansını merak ediyoruz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.