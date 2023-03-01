Tost: "Lawson, F1'e girmek istiyorsa Japonya'da kazanmalı"

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Alt kategorilerde çok başarılı bir grafik çizen ve sürüş tarzıyla dikkat çeken Liam Lawson, bu yıl Super Formula'da yarışacak.

Burası oldukça rekabetçi bir seri ve Lawson'ın kendisini göstermekten başka çaresi yok gibi görünüyor.

Eğer güçlü bir performans sergileyip, şampiyon olursa da Japonya'da kendisine kapılar açılabilir.

AlphaTauri şefi Franz Tost, Lawson'a Formula 1'de yer alma şansı verecek koşullardan birisinin burada başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

Tost, "Liam'ın Japon serisi SuperFormula'da şampiyonluğu kazanması gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yapabileceğini kanıtlamak zorunda."

"Testlerde bizimle birlikte çalışarak iyi iş çıkardı. Ona zaman vermeliyiz, onu hazır hale getirmeliyiz ve sonra neler olacağını göreceğiz."

"Her zaman söylerim, her sürücünün kariyeri kendi elindedir, Formula 1'e girip girmeyeceğini sadece kendisi belirler."

"Bir sürücü gerçek bir profesyonel gibi hareket etmeli, çok çalışmalı. Modern Formula 1'de çok yüksek bir rekabet seviyesi var."

"Geçmişle kıyaslandığında durum değişti. Artık şampiyonaya katılmayı hak etmeyen hiçbir pilot yok." dedi.

Bu yıl hangi genç sürücülere antrenmanda sürüş yapma fırsatı verecekleri sorusuna Tost, "Şu anda Liam ve Hajjar'ın her ikisinin de sürüş yapmasını planlıyoruz." cevabını verdi.